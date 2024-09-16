CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi Avukat Sevda Erdan Kılıç, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in eğitimde “sessiz devrim” gerçekleştirdiklerine dair açıklamalarına tepki gösterdi. İzmir Buca’daki İsmet Yorgancılar Ortaokulu’nda yapılan toplantıda velilerden güvenlik, masa örtüsü, perde ve A4 kâğıdı gibi ihtiyaçlar için bağış talep edildiğini belirten Kılıç, bu durumu eleştirerek, okullarda yeterli güvenliğin sağlanmadığına dikkat çekti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in “Türkiye eğitimde sesssiz devrim gerçekleştirdi” dediği okulların hali;



İzmir Buca’da bulunan İsmet Yorgancılar Ortaokulu’nda bugün yapılan toplantıda velilerden bağış istendi. Güvenlik istiyorsanız ekstra ücret vereceksiniz dendi. Perdesi… Prof. Dr. Cüneyt Güzeliş: Yapay zekâ hayatımızı nasıl etkiliyor? September 16, 2024

Kılıç, birinci sınıf öğrencisi bir çocuğun teneffüste okuldan izinsiz ayrılması olayını hatırlatarak, “Bu çocuğun başına bir iş gelse sorumlusu kim olacaktı? Okul müdürü mü, öğretmenler mi, yoksa eğitimdeki bu garabeti devrim diye pazarlayan Yusuf Tekin mi?” ifadelerini kullandı. Kılıç, okulların güvenlik ve temel ihtiyaçlarının bakanlık tarafından sağlanması gerektiğini vurguladı.