İzmir’in Urla ilçesinde Altıntaş Mahallesi'nde 16 Ekim 2023 tarihinde Semih Kenan Köse (30) ile Sercan B. arasında markette çıkan "omuz atma" tartışması kısa sürede kavgaya dönüşmüştü. Sercan B. tarafından bıçaklanan Köse, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Urla Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Sercan B. ile kardeşleri Serkan B. ve Taylan B. gözaltına alınmış, 3 kardeş de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Dava süreci ve tahliye kararları

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, üç kardeş hakkında "iştirak halinde kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açılmıştı. Mahkeme sürecinde, önce Serkan B. ve Taylan B. tahliye edilmiş, 17 Eylül 2024 tarihindeki duruşmada ise son tutuklu sanık Sercan B. hakkında tahliye kararı verilmişti.

Ancak, tahliye kararına yapılan itirazlar üzerine İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Sercan B. için yakalama kararı çıkarttı. Kararın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Sercan B., dün adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tekrar tutuklanan sanık, cezaevine gönderildi.

Cinayetin arka planı: 'Omuz atma' tartışması

Olay, Altıntaş Mahallesi'ndeki bir markette yaşanan sıradan bir omuz çarpışması sonucu başladı. Semih Kenan Köse ile Sercan B. arasındaki sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Sercan B.’nin yanında taşıdığı bıçakla Köse'yi yaraladığı ve ölümüne neden olduğu tespit edildi. Köse, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından Sercan B. ve kardeşleri Serkan B. ile Taylan B. gözaltına alınmış, haklarında açılan davada müebbet hapis talep edilmişti. Mahkeme sürecinde iki kardeş tahliye edilmiş olsa da, Sercan B. için nihai karar yakalama ve yeniden tutuklama oldu.