İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesi'nin 'Zafer Beken Organ Nakli Merkezi', 2023 Ekim ayında açılan ve merhum Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Beken'in adını taşıyan merkezde tarihi bir gün yaşandı. Prof. Dr. Ethem Murat Sözbilen, Prof. Dr. Murat Zeytunlu, Dr. Öğr. Üyesi Zafer Önen, Prof. Dr. Koray Aykut, Dr. Öğr. Üyesi Safa Vatansever ve Dr. Öğr. Üyesi Veysel Umman'dan oluşan ekip, 15 saat içinde 5 organ nakli gerçekleştirerek hastalara umut oldu.

3 bağış 5 cana dönüştü

Sağlık Bakanlığı'na bağlı İzmir Bölge Koordinasyon Merkezi'nin koordinasyonunda başlayan ameliyatlar, gece 3.00'te ilk kadavra operasyonu ile start aldı. 04.00’e kadar süren operasyonlar sonucunda 3 bağış, 5 cana dönüştü. 3 kadavra bağışı sonrası yaklaşık 25 kişilik ekip, 3 karaciğer ve 2 böbrek nakli gerçekleştirdi. Hastaların takipleri, merkez doktorlarından Prof. Dr. Ömer Özütemiz, Prof. Dr. Erhan Tatar ve Uzm. Dr. Seymur Aslanov tarafından yapılmaya başlandı.

Dr. Zafer Beken’in mirası yaşatılıyor

Medical Point Hastaneler Grubu Başkan Vekili Veysi Kubba, merkezin adını verdikleri merhum Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Zafer Beken'in de organ nakli ile hayata tutunduğunu hatırlatarak, "Karaciğer nakliyle hayata tutunan kıymetli yol arkadaşım Zafer Beken, naklin ardından geçen 18 senede birçok insanın hayatına dokundu. Bu yüzden Dr. Zafer Beken Organ Nakli Merkezi'nin anlamı bizim için çok büyük. Başarılarıyla gurur duyuyoruz," dedi.

İnsanlık adına büyük adım

Kubba, organ bağışının önemine dikkat çekerek, "Gerçekleştirilen ameliyatlar, organ naklinin kritik önemini bir kez daha gözler önüne serdi. 5 hastamız yeniden sağlıklarına kavuştu. Bu sadece tıbbi bir başarı değil, aynı zamanda insanlık adına büyük bir adımdır. Organ bağışı konusunda toplumun bilinçlendirilmesi en büyük önceliklerimizden biridir. Bu vesileyle, organlarını bağışlayan kahraman bağışçılara ve ailelerine minnettarız. Medical Point Hastaneler Grubu olarak, organ nakli konusundaki çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz," diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Sağlık Bakanlığı, organ bağışı konusundaki toplumsal farkındalığın arttığını ve daha fazla hastanın tedavi şansı bulduğunu belirtti. 2002'den Kasım 2023'e kadar Türkiye'de 74,704 organ nakli gerçekleştirildi. Bu nakillerin 52,258'i böbrek, 20,671'i karaciğer, 1,210'u kalp, 320'si akciğer, 198'i pankreas ve 47'si ince bağırsak nakli oldu. Kornea nakilleri ise 37,666 vakaya ulaştı. Kasım 2023 itibarıyla böbrek nakli bekleyen hasta sayısı 24,449, karaciğer nakli bekleyen hasta sayısı 2,600, kalp nakli bekleyen hasta sayısı 1,422, akciğer nakli bekleyen hasta sayısı 204, pankreas nakli bekleyen hasta sayısı 277 ve kornea nakli bekleyen hasta sayısı 4,119'dur. Organ bağışı ve nakil sayılarındaki artış, Türkiye'nin sağlık alanındaki gelişmelerini ve toplumsal bilincin yükselişini gösteriyor.