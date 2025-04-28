İzmir’de çekildiği iddia edilen görüntülerde, iki ortaokul öğrencisi kızın saç saça kavga ettiği anlar kameralara yansıdı. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek darp olayına dönüştü.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü

İddiaya göre, iki ortaokul öğrencisi arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Öğrenciler, saç saça ve baş başa birbirlerine saldırarak kavga etmeye başladı. Olay anında çevrede bulunan diğer öğrenciler kavgayı izlemek için toplandı.

Cep telefonu kamerasına yansıdı

Kavga sırasında bazı öğrenciler araya girerek tarafları ayırmaya çalıştı. Yaşananlar ise bir başka öğrenci tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde öğrencilerin birbirlerine şiddet uyguladığı anlar net şekilde görülüyor.

Müdahale ile sonlandı

Öğrencilerin müdahalesiyle kavga son bulurken, olayın ardından okul yönetimi ve yetkililerin sürece ilişkin işlem başlatıp başlatmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.