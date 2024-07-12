Ticaret Bakanlığı'nın berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması uygulamasını yürürlüğe sokmasıyla birlikte, Ankara ve İstanbul'daki berberler pazar günleri çalışmama kararı aldı. Bu uygulama, 1 Temmuz itibarıyla valiliklerin belirlediği günlerde kapalı olmayan işletmelere idari yaptırım uygulanacağı duyurularak başlatıldı. Bakanlık kararının İzmir'de uygulanıp uygulanmayacağı ise merak konusu oldu. Peki kuaför, berber ve güzellik salonlarının pazar günü kapalı olması kararına İzmirli esnaflar ne diyor? İzmirli kuaförler Haberekspres Gazetesi için konuştu.

İzmir’de gözler valilik kararında

Ankara ve İstanbul'da alınan bu kararın ardından gözler İzmir'e çevrildi. İzmir Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası, bu konuda valilikten genelge beklediklerini belirtirken, bazı esnaflar karara karşı çıkıyor. İzmir'de uygulanıp uygulanmayacağı ise önümüzdeki günlerde netleşeceği aktarıldı.

Kuaför Saadettin Yılmaz

İzmir Konak'ta hizmet veren kuaför Saadettin Yılmaz, pazar günleri berber ve kuaförlerin kapanma kararına yönelik tepkisini dile getirerek, bu düzenlemenin mağduriyet yaratacağını ifade etti. Yılmaz, "Kapanma isteniyor ama neye istinaden isteniyor, açıkçası ben bunu çözebilmiş değilim. Yani açmak isteyen açar, kapatmak isteyen kapatır. Zaten insanların üzerinde bu kadar yük varken, kapatma olayı nereden kaynaklanıyor anlamıyorum ve rahatsızlık duyuyorum" dedi.

"7 gün değil, 8 gün olsa çalışırım"

Yılmaz, mevcut ekonomik şartların zor olduğunu vurgulayarak, "Çalışma şartları iyileştirilmeye çalışılıyorsa bile şu anda işlerimiz zaten iyi değil. Saat öğlen 12’yi geçmesine rağmen ben işe yeni geliyorum, dükkanda elemanlarım var fakat daha siftah yapabilmiş değiliz. Düşünün yerimiz İzmir’in en işlek caddelerinden birinde fakat iş yapamıyoruz. Bana göre 7 gün değil, 8 gün olsa ben dükkanı çevirmek için çalışırım" diye konuştu.

"Kapatmak isteyen kapatsın"

Yılmaz, salgın döneminde kuaförlerin kapatılması kararının anlaşılabilir olduğunu ancak pazar günü kapatma kararının sektörün kazancını olumsuz etkileyeceğini belirtti. "Salgın olur kuaförleri kapatın, pazar günü kapatın, açıkçası kuaförler çok kazanmıyor ne zannediliyor bilmiyorum ama doğrusu budur. Kapatmak isteyen ve tatiline gitmek isteyen kapatsın ve gitsin. Açmak isteyen de açsın" diyerek esnafın kendi kararlarını alabilmesi gerektiğini savundu.

"Karara kesinlikle karşıyım"

İzmir Buca'da hizmet veren Kuaför Duygu Armandali ise kararla ilgili şu yorumlarda bulundu: "Bu karara karşıyım insanların izinli olduğu bir gün. Bende haber bekliyorum ne çıkacak, çoğunluk ne diyecek? Böyle bir kararın çıkması benim için kötü olur. Pazar günü açabilmem için odadan izin almam gerekiyormuş. Oraya ne kadar verilecek bilmiyorum sonuçta bir kazanç kapısı burası, bu sebeple kapatılmamalı"

İstanbul'da yasal zemine oturdu

İstanbul Berberler Odası Başkanı Şükrü Akyüz, İstanbul'daki berberlerin pazar günleri kapalı olacağını belirterek, "Aslında böyle bir uygulama vardı ancak Bakanlığın duyarlı davranmasıyla bu durum yasal zemine oturdu. Esnafımıza yaptığımız anket sonucunda berberlerimizin yüzde 93'ü hafta tatilinin pazar günü olmasını istedi" diye aktardı.

İstanbul'da kuaförlerden bazıları karara tepkili

Kuaför Rahşan Özer kuaför salonunu pazar günü açmak için yasal izin zorunluluğu getirilmesine isyan ederek şu ifadeleri kullandı: "Bu karar yerinde bir karar değildir. Pazar günü en yoğun günümüz. 5 gün çalışan müşterilerim hafta sonunu özellikle de pazarı tercih ediyor. Pazar günü, düğün, nişan, kına gibi randevularımız oluyor. Zaten yoğunuz bir de kağıt ve izin işleriyle uğraşmayalım" diye konuştu.

Saçını yaptıran müşterilerden ev hanımı Sibel Akyürek, "Oğlumun özel günü için kuaföre gidemeyecek miyim? Düğünleri herkesin çalıştığı hafta içi mi yapalım? Bu kararı onaylamıyorum" dedi.

"Haksız rekabet ortadan kalkacak"

Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara da Ankara'daki berberlerin artık pazar günleri çalışmayacağını belirterek, "Bu kararı berberler olarak bekliyorduk. Çoğu berber pazar günleri kapatıyordu ancak herkes bu kurala uymayınca kapatanlar da açmak zorunda kalıyordu. Bakanlığın düzenlemesiyle haksız rekabet ortadan kalkmış oldu" ifadelerini kullandı.

"Neden illa pazar?"

Kuaförler Derneği Başkanı Sabit Akkaya kararla ilgili şunları söyledi: "Neden pazar? Haftanın ölü günü pazartesi, pazartesi günleri yapsınlar. Kuaförler müşterileri artık evlerine çağıracak, belki kayıt dışı habersiz bir şekilde yapılacak. Bu durum ekonomiye de zarar, neden illa pazar?"

Gelinler stresli ve tepkili

Kuaförde işlem yaptıran gelinlerden biri de karara tepki gösterdi: “Bence kötü bir karar, cumartesi ve pazar günü nikah veya özel günler oluyor. Bu sebeple açık olması gerekiyor. Biz saçımızı makyajımızı nasıl yapacağız? Benim nikahım var ama ailemin hiçbiri saçını yaptıramadı mecburen evde yapmak zorunda kaldık. Bu durum gelin olacak kişilerde stres yaratacak” dedi.