İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen yılbaşı gecesi baskınında, PKK/KCK-YPG terör örgütü şüphelilerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Havadan polis helikopteriyle, karadan ise Özel Harekat ekipleriyle desteklenen eş zamanlı operasyon sonucu 5 kişi gözaltına alındı.

Baskında direnen şüpheliye koçbaşıyla müdahale

Operasyon sırasında, bir şüpheli kapıyı açmayarak polise direnmeye çalıştı. Şüphelinin direnişi üzerine, Özel Harekat ekipleri kapıyı koçbaşıyla kırarak eve girdi ve arama yaptı.

Aramalarda suç unsurları ele geçirildi

Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda 1 tüfek, 21 kartuş ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyete götürülerek sorguya alındı.