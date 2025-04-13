Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu’nun düzenlediği, Türkiye Dans Sporları Federasyonu’nun organizasyonuyla gerçekleşen şampiyonada, İzmir, İstanbul, Ankara, Antalya ve Kütahya’dan 24 sporcu kıyasıya yarıştı. Renkli ve duygusal anların yaşandığı etkinlikte, hem rekabet hem de dayanışma ön plandaydı. Gösteri dansları ve şov performansları da programa ayrı bir enerji kattı.

“Dans, Ruhun İlacıdır”

Açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, dansın yalnızca bir sanat değil, aynı zamanda bir iyileşme aracı olduğunu vurgulayarak, “Bilim de gösteriyor ki dans, bedeni ve zihni güçlendiren eşsiz bir etki yaratır. Bu etkinlik sadece spor değil, toplumsal farkındalık açısından da çok kıymetli” dedi.

“Sadece Spor Değil, Bir Sosyal Dönüşüm”

Türkiye Dans Sporları Federasyonu Başkanı Barış Korkmaz, para dansın henüz yeni bir branş olmasına rağmen kısa sürede önemli mesafeler kat ettiğini belirterek, “Amacımız sadece dans yarışmaları düzenlemek değil, aynı zamanda engelli bireyleri hayata dahil etmek. Bu yolculukta çok daha büyük adımlar atacağız” diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Anıl Kaçar da konuşmasında, “Başkanımız Dr. Cemil Tugay’ın çizdiği vizyon doğrultusunda sporun her alanına erişilebilirlik sağlamaya çalışıyoruz. Para dans bunun en güzel örneği oldu” ifadelerine yer verdi.

Dansa Tutunan Hayatlar

Yarışmaya katılan İzmirli sporcu Ramazan Kılıç, “Bugün evimizde dans ettik. Bu tarz etkinlikler bize moral oluyor, özgüven veriyor. Devamının gelmesini diliyoruz” dedi.

Şampiyonaya gösteri dansıyla katılan Elif Huriye Söylemez ise dansın hayatını nasıl değiştirdiğini anlatarak, “Eskiden içine kapanık biriydim. Dansla birlikte kendimi yeniden keşfettim. Bu benim gençliğim, tutkum ve umudum” dedi.

İranlı dansçı Nazlı Ebdali de sahne performansıyla izleyenleri büyülerken, “Dans bana özgürlüğü öğretti. Sahne benim dünyam” sözleriyle duygularını paylaştı.

Şampiyonlar Hollanda Yolcusu

Birbirinden etkileyici performansların ardından, hakem puanlamalarıyla kategorilerde dereceye giren sporcular madalya ve kupalarına kavuştu. Ödüller, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ertuğrul Tugay, Federasyon Başkanı Barış Korkmaz ve spor yöneticileri tarafından takdim edildi.

Törende, özellikle milli takım sporcuları Nezihe Koçak Ünal ve Abdul Kadir Ünal çiftinin performansı büyük beğeni topladı. İkili, hem yarışmada hem de sahnede iz bırakırken, “Dans bizim için bir yaşam biçimi. Nefes aldıkça dans edeceğiz” sözleriyle alkış topladı.