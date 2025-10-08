Rize Valiliği’nin daveti ve Ege Bölgesi Rize Dernekleri Federasyonu’nun organizasyonuyla gerçekleşen etkinlik kapsamında, gazeteci ve fotoğraf sanatçısı Esat Erçetingöz’ün Rize’de çektiği karelerden oluşan sergi İzmir’de açıldı.

4–8 Mayıs 2025 tarihleri arasında Rize Valiliği’nin davetlisi olarak kente giden İzmirli gazeteci ve fotoğraf sanatçısı Esat Erçetingöz, gezi sırasında çektiği fotoğrafları İzmirli sanatseverlerle paylaştı. Sergi, 7 Ekim 2025 tarihinde Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerindeki Konak Belediyesi Türkan Saylan Kültür ve Sanat Merkezi’nde açıldı.

Açılış töreni 7 Ekim Salı günü saat 18.00’de gerçekleştirildi. Törene İzmirli ve Rizeli sanatseverlerin yanı sıra bürokratlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

Serginin 53. kişisel sergisi olduğunu belirten Esat Erçetingöz, “Bu güzel tesadüf, Rize’nin plaka numarasıyla aynı. Mavi ve yeşilin şehri Rize’nin güzelliklerini, yağmuru ile birlikte İzmir’e getirdik” dedi.

EGE RİDEF Başkan Yardımcısı Hüseyin Koç, Rize Valiliği’nin misafirperverliğine teşekkür ederek basın mensuplarının kentin tanıtımına yaptığı katkıya dikkat çekti. Federasyon Genel Başkanı Mehmet Topaloğlu ise sergide yer alan 60 fotoğrafın Rize’nin doğasını ve kültürünü başarıyla yansıttığını söyledi.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi de Erçetingöz’ün üretkenliğini vurgulayarak, “Basın dünyamızın saygın isimlerinden biri olan Esat Erçetingöz’ü ve emeği geçen herkesi kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Açılış töreninin ardından konuklara Rize simidi, koloti peyniri, mısır ekmeği, karalahana sarması, enişte lokumu ve kokulu üzüm gibi yöresel lezzetler ikram edildi. Kemençe ve tulum eşliğinde sergilenen halk oyunlarıyla etkinlik renkli anlara sahne oldu.

Rize’nin doğal güzelliklerini konu alan sergi, 15 Ekim 2025 tarihine kadar Türkan Saylan Kültür ve Sanat Merkezi’nde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.