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İzmir'de Saadet Partililer, Filistin topraklarında soykırım suçu işleyen İsrailli yetkililer hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Saadet Partisi İzmir İl Başkanlığı öncülüğünde İzmir Adliyesi önünde toplanan partililer insan haklarını ihlal eden işgalci İsraillilerin yargılanmasını istedi. Suç duyurusu öncesinde yapılan basın açıklaması metnini okuyan Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran, "Yeryüzündeki tüm kötülüklerin, vahşetin ve katliamın suç ortağı; her teröristin hamisi olan Amerika’nın da desteğini alan terör devleti İsrail Gazze’de, dünya tarihinin en alçak soykırımına devam ediyor. Su, elektrik ve internet kesiliyor. Hastaneler, ambulanslar, okullar, evler bombalanıyor. Fosfor bombalarıyla her gün yeni savaş suçları işleniyor. Gazze adeta bir toplu mezara dönüştürülüyor" dedi.

"İSRAİL KURAL TANIMIYOR"

İsrail'in kural tanımaz olduğunu kaydeden Erduran, "7 Ekim günü, Filistinli direnişçilerin meşru müdafaa hakkını kullanmaya başlamasından sonra, terör rejimi İsrail, dünya çapında büyük bir algı operasyonuna başladı. Filistinlileri terörist, kendilerini ise mazlum göstermeye çalışarak, alçakça bir manipülasyona giriştiler. Sözde aydınlar, sözde akademisyenler, en büyük medya grupları, global şirketler bu sahtekârlığa destek verdi. Savaşın bile bir hukuku olmasına rağmen İsrail ne kural tanıyor, ne de hukuk… Haddi aşmada dur durak bilmeyen şeytan İsrail, 7 Ekim’den bu yana Gazze’de 4 bin 710’u çocuk ve 3 bin 160’ı kadın olmak üzere 11 bin 500 kardeşimizi şehit etti. 'Bu kadar da alçalmazlar' zannıyla hastane bahçesine sığınan binlerce masum insanı füzeyle katletti. Gazze tam bir açık hava hapishanesine dönmüş durumda. Ne dışarıdan Gazze’ye girilmesine izin var, ne de Gazzelilerin dışarıya çıkmasına" diye konuştu.

"NETANYAHU’DAN BU KADAR MI KORKUYORSUNUZ!"

İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin liderlerinin İsrail’le karşı caydırıcı kararlar almak yerine dilek ve temennilerden oluşan bildiri yayınlamaktan başka bir şey yapmadığını da dile getiren Erduran, "'Çıkarlarınızı ve iktidarınızı korumak istiyorsanız; sessiz kalın!' diyen Netanyahu’dan bu kadar mı korkuyorsunuz! Adıyaman’da Gazze için düzenlenen kermese katılan 80 yaşındaki depremzede Hatice Saygı’nın, Kürtçe; 'Ey İsrail anlamıyor musun? Sen devlet değilsin! Eğer sen devlet olsaydın çocuklarla, kadınlarla, yaşlılarla savaşmazdın. Sen örgütsün! Sen çetesin! Biz varımızı yoğumuzu Filistin’e yollayacağız' diyerek, cebindekileri son kuruşuna kadar verişi; sizin yayınladığınız o bildiriden çok daha etkili ve kıymetlidir! O bildiriyi yayınlamak yerine, Adıyamanlı Hatice Saygı’nın bu konuşmasını dünya kamuoyuna izletip, bu cümlelerin altına imza atsaydınız; emin olun çok daha büyük bir iş yapmış olurdunuz!Bu ateş herkesi yakar! Mazlumların âhı, zalimleri ve sessiz kalarak bu zulme ortak olan herkesi muhakkak yakalar, perişan eder!" ifadelerini kullandı.

"AKLIMIZ, HAVSALAMIZ ALMIYOR!"

Türkiye ile İsrail arasındaki ticaretin devam etmesini de eleştiren Erduran, "Biz size defalarca; 'ABD ve İngiltere bölgeye savaş gemilerini gönderirken; siz niye göndermiyorsunuz?' diye sorduk. Meğer siz de gemilerinizi gönderiyormuşsunuz! Fakat Filistin’e değil İsrail’e! Ama savaş gemilerini değil ticaret gemilerini! Limanlarımızdan her gün gemilerle İsrail’e sevkiyat yapılmaya devam ediliyor. Barut ve çelik gibi silah yapımında kullanılacak malzemeler dâhil, akaryakıt ve gıda, ne ararsanız var! Öyle ki İsrail’e ihracatta Türkiye 3. sırada yer alıyor. Vatandaş boykot ederken, bunlar ticaret hacimlerini katlamaya devam ediyor. Sayın Erdoğan’ın defalarca kez 'kırmızı çizgimizdir' dediği Filistin konusundaki duruşu işte budur! Büyük İsrail Planı dâhilinde etrafımız adım adım kuşatılırken nasıl bu kadar duyarsız kalınıyor, hakikaten anlamakta zorlanıyoruz. Her gün onlarca bebeği ve çocuğu katledenleri sadece kınamak, sizin vicdanlarınızı nasıl teskin ediyor; aklımız, havsalamız almıyor! Yapabileceğiniz onlarca şey varken; hamasi nutuklar atmakla, yavan bildiriler yayınlamakla nasıl yetiniyorsunuz; pes doğrusu!" şeklinde konuştu.

"GAZZE NE KADAR GÜVENDE İSE ANKARA DA O KADAR GÜVENDE"

Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran, sözlerinin sonunda ise "Herkes duysun ki; Kudüs’ün doğusu da batısı da Filistinlilerindir! Altını çizerek bir kere daha ifade ediyoruz, herkes artık anlasın ki; Gazze ne kadar güvende ise Ankara da işte ancak o kadar güvendedir! Dünya tarihinin en alçak soykırımına girişen; hastane bombalayan, çocuk katleden İsrail’in ve onun hamisi Amerika’nın elde edebileceği tek şey var: O da yenilmek ve tüm zulümleriyle beraber yeryüzünden silinmektir. Bugün bizler burada, sadece elimizden geleni ortaya koyabiliyoruz. İktidarın icra gücü bizim elimizde olmadığı için adliyeye, hukuka başvuruyoruz. Ancak, günü gelecek, İsrail’e öyle bir tokat atacağız ki, o gün nihayet mazlumların yüzü gülecek ve bir gün inşallah özgür Filistin’de buluşacağız" ifadelerini kullandı.

