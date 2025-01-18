İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 32 göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı, Sahil Güvenlik ekiplerinin başarılı operasyonu ile yakalandı.

Göçmenler sağlık kontrolünden geçirildi

16 Ocak günü saat 09.25’te, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait bot tarafından tespit edilen lastik bot, içerisinde 13’ü çocuk olmak üzere 32 göçmen ve 1 kaçakçıyı taşıyordu. Göçmenlerin 30'u Afganistan, 2'si ise Filistin uyruklu olarak belirlendi. Sağlık kontrollerinin ardından göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

Kaçakçılara yönelik adli işlem başlatıldı

Göçmen kaçakçısı şüphelisi hakkında ise adli işlem başlatıldı. Sahil Güvenlik, yasa dışı göçmen geçişlerinin engellenmesi için çalışmalarına devam ediyor.