İzmir, 23 Temmuz Çarşamba günü yılın en sıcak günlerinden birini yaşadı. Hava sıcaklığı 40 dereceye kadar yükselirken, nem oranının da artmasıyla birlikte kent genelinde vatandaşlar gölgelik alanlara yöneldi.



Kordon ve Gündoğdu Meydanı boş kaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Temmuz tarihli hava tahmin raporunda İzmir’de sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağını duyurdu. Kent merkezinde termometreler 40 dereceyi gösterdi. Yoğun nemle birlikte etkisi daha da hissedilen sıcak hava nedeniyle özellikle Kordon boyu ve Gündoğdu Meydanı gibi kalabalık noktaların gün boyunca oldukça sakin olduğu gözlendi.

Vatandaşlar ağaç gölgelerine sığındı

Dışarı çıkmak zorunda kalan İzmirliler, serinlemek için ağaç gölgelerini tercih etti. Kentin çeşitli noktalarında vatandaşların park ve meydanlardaki gölgelik alanlarda dinlendiği, bazı kişilerin ise evcil hayvanları ya da bölgedeki kuşlar için yem bıraktığı görüldü.

“Kuşlar aç, ben onlar için geliyorum”

Gündoğdu Meydanı’nda kuşları beslemeye gelen bir vatandaş, sıcak havaya rağmen her gün geldiğini belirterek, “Hayvanlar aç, susuz. Ağzı yok, dili yok. Elimden geldiğince yem veriyorum. Kimse gelmiyor, ben kuşlar için geliyorum” ifadelerini kullandı.

Yurt dışından gelen turist: “Dayanılır gibi değil”

İzmir’e tatile gelen Avusturyalı bir çift ise, şehre indikten sonra ilk olarak Kordon sahiline geldiklerini belirterek, “Avusturya’da şu an yağmur yağıyor ve hava serin. Burada ise dayanılmaz bir sıcak var. Arabadan indik, hemen deniz kenarına geldik, ama sıcaklık taşlardan, betondan yükseliyor. Nefes almak bile zor” dedi.