Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir için hava tahmin raporunu yayımladı.

Meteoroloji’nin raporuna göre, Ege ve Akdeniz bölgelerinde hava sıcaklıkları 2-4 derece azalacak. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor ve sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Rüzgar, kuzey bölgelerde kuzeyli, güney kesimlerde ise güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

İzmir'de pazar gününe kadar düşüş var

İzmir'de pazar gününe kadar sıcaklıklar şu şekilde tahmin ediliyor:

4 Eylül Çarşamba günü hava parçalı bulutlu olacak. Tahmin edilen en yüksek sıcaklık 34 derece, en düşük sıcaklık ise 22 derece.

5 Eylül Perşembe günü hava az bulutlu bekleniyor. Tahmin edilen sıcaklık en yüksek 34 derece, en düşük ise 23 derece olacak.

6 Eylül Cuma günü az bulutlu hava durumu devam edecek. Nem, diğer günlere göre azalıyor. En yüksek sıcaklık değeri 33 derece olarak beklenirken, en düşük sıcaklık değeri 23 derece olarak bekleniyor.

7 Eylül Cumartesi günü İzmirliler az bulutlu bir havayla karşılaşacak. Hava sıcaklığı değişmezken, nem oranı bir önceki güne göre artış gösteriyor.

8 Eylül Pazar günü az bulutlu hava devam ederken sıcaklıkta da azalma meydana gelecek. Haftanın son gününde en yüksek sıcaklık 32 derece beklenirken, en düşük sıcaklığın ise 22 derece olması bekleniyor.

Ayrıntılı bilgi ve ilçelerdeki hava durumlarını öğrenmek için, Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.