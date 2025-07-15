İzmir'in Karabağlar ilçesinde silah ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında dört şüpheliye ait adreslerde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gizli bölmelere saklanmış çok sayıda silah ve parça ele geçirildi.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, silah ticareti yaptığı tespit edilen M.A. (23) ve M.A. (27) isimli şahısların ikametlerinde bugün arama yaptı. Yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu, tabanca ve tabanca parçalarının evin çeşitli gizli bölmelerine saklandığı tespit edildi.

Yapılan aramalarda, 18 adet ruhsatsız tabanca, 135 adet tabanca namlusu, 37 adet fişek, beş adet icra yayı ve üç adet icra mili ele geçirildi.

Olayla ilgili M.A. ve M.A. hakkında 'silah ticareti' suçundan, Z.A. (59) ve Z.A. (32) hakkında ise 'silah bulundurmak' suçundan işlem başlatıldı.

Ayrıca M.A. (23) isimli şüphelinin aynı suçtan beş yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Ele geçirilen silah ve parçalar ile birlikte şüpheliler, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.