İzmir'de Sonbahar Sanatla Başlıyor!

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), sonbahar aylarını konserler ve sergilerle karşılıyor. Eylül boyunca sanatseverler için birbirinden özel etkinlikler düzenleniyor.

Sonbaharı sanatla karşılamaya hazırlanan İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), sanatseverlere dopdolu bir program sunuyor. Eylül ayı boyunca pek çok konser ve sergi AASSM'de sanatseverlerle buluşacak. Monica Molina, Lords Of The Sound ve SAZduo gibi ünlü isimlerin konserlerinin yanı sıra, "Soyut Hikayeler ve Kırılmalar", "Sıcakta" ve "Ana Tanrıça ve Anadolu Efsaneleri" sergileri ziyaretçilere sanat dolu bir ay yaşatacak.

Film müzikleriyle büyüleyici bir gece

Eylül etkinlikleri kapsamında, 10 Eylül'de saat 20.00’de AASSM Büyük Salon’da Lords Of The Sound konseri gerçekleşecek. Yakobenchuk Nazar yönetimindeki senfoni orkestrası, Hans Zimmer gibi ünlü bestecilerin Dune, The Dark Knight, Interstellar, Sherlock Holmes gibi filmlerin müziklerini seslendirecek. Biletler, u-concert.com adresinden temin edilebilecek.

Doğanın içinde müzik

24 Eylül'de AASSM'nin bahçesindeki asırlık zeytin ağacının altında gerçekleşecek olan SAZduo konseri, saat 20.30’da halka açık ve ücretsiz olarak düzenlenecek. Ercan ve Gökhan Çağıran kardeşlerin doğaya dayanan müziği, izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşatacak.

İspanyol ezgileri İzmir’de yankılanıyor

25 Eylül'de, İspanyol şarkıcı Monica Molina, AASSM sahnesinde en sevilen şarkılarını seslendirecek. De Cal Y Arena, Mariposas ve Vuelvo a Casa gibi unutulmaz eserleriyle izleyicilere müzikal bir şölen sunacak. Biletler, 4 Eylül'de satışa sunuldu ve fiyatlar 500 TL ile 1000 TL arasında değişiyor.

Sanatseverlere özel sergiler

İzmirli sanatseverler, AASSM'de Eylül ayında üç farklı sergi ile sanatın çeşitli yönlerini keşfetme fırsatı bulacak. İnci Çokneşeli’nin "Soyut Hikayeler ve Kırılmalar" sergisi 3-29 Eylül tarihleri arasında, Işık Deniz Bayazıt’ın "Sıcakta" sergisi 4-29 Eylül tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak. Ayrıca, 5-25 Eylül tarihleri arasında 45 sanatçının katılımıyla "Ana Tanrıça ve Anadolu Efsaneleri" sergisi de ziyarete açık olacak.