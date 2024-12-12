İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, soğuk kış gecelerinde taksicilerin yanında olmak için sıcak çorba ikramı başlattı. İlk dağıtım, Konak ilçesi Alsancak semtinde gerçekleştirildi.

Taksicilere sıcak destek

Kışın zor şartlarında çalışan taksici esnafına destek olmak için harekete geçen İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, sıcak çorba dağıtımı projesini hayata geçirdi. Başkan Erkan Özkan, taksi duraklarını ziyaret ederek çorbaları bizzat dağıttı. Taksicilerle sohbet eden Özkan, “Şoför arkadaşlarımızla işimizi paylaşıyoruz. Şimdi de soğuk kış günlerinde aşımızı paylaşıyoruz. Gece zor şartlarda çalışan arkadaşlarımızı bir nebze rahatlatmak istedik. Bu projeyi diğer ilçelerde de sürdüreceğiz” dedi.

Vatandaşlara da ikram edildi

Sıcak çorba ikramı sırasında sadece taksicilere değil, çevrede bulunan vatandaşlara da çorba dağıtıldı. Taksici esnafı, bu ince davranıştan duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Özkan’a teşekkür etti. Özkan, soğuk hava şartları süresince çorba dağıtımının devam edeceğini belirtti. “Bugün Konak Alsancak’tan başladık, ancak önümüzdeki günlerde farklı ilçelerde de bu projeyi yaygınlaştıracağız” diyerek projenin kapsamını genişleteceklerini ifade etti.