İzmir Büyükşehir Belediyesi, kırsaldaki üreticilere verdiği destekleri genişletmeye devam ediyor. Ekonomik krizin etkilerini hafifletmek amacıyla atılan bu yeni adım, Başkan Dr. Cemil Tugay'ın talimatıyla hayata geçirildi. Tarlada kalan ve satılamayan kavun ve karpuzlar, kooperatifler aracılığıyla satın alınarak kentteki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor.

18 bin aileye ulaşacak

Toplamda 300 ton kavun ve karpuzun dağıtım süreci iki hafta sürecek. Dağıtımlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. Sosyal yardım takip sistemine kayıtlı, sosyal incelemeler sonucu ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen yaklaşık 18 bin vatandaşa bu yardımlar ulaştırılıyor.

Büyükşehir Belediyesi, hem tarımsal üretimi destekleyerek çiftçinin gelir kaybını önlemeyi, hem de ihtiyaç sahibi vatandaşların sofralarına taze meyve götürmeyi amaçlıyor. Bu adım, hem üretici hem de tüketici açısından kazan-kazan durumu yaratıyor.