İzmir’de, Türk ve Filistin bayraklarıyla denize açılan tekneler, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve İsrail saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu’na destek verdi.

İzmir’de tekneler Gazze için denize açıldı

İzmir’de Filistin’e Destek Platformu’nun çağrısıyla Bostanlı, Güzelbahçe, Sahilevleri, İnciraltı ve Mavişehir’deki balıkçı barınaklarından hareket eden tekneler, Cumhuriyet Meydanı önünde buluşarak Küresel Sumud Filosu’na destek verdi.

Teknelere Türk ve Filistin bayrakları asılırken, kıyıda toplanan İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri de ellerindeki bayraklarla destek gösterisinde bulundu.

“Küresel Sumud Filosu bir vicdan hareketidir”

Cumhuriyet Meydanı’nda konuşan İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Gökhan Temur, dayanışmanın sadece Filistin’e değil insanlığın onuruna yönelik olduğunu söyledi.

Temur, “Küresel Sumud Filosu bir vicdan hareketidir. Gemilerde ne silah ne tehdit vardır. O gemilerde mazlum çocukların sütü, annelerinin ekmeği, babaların umudu vardır. Ama zalim İsrail, bir kez daha uluslararası hukuku ve insanlık değerlerini hiçe sayarak sivil inisiyatifi katletti.” ifadelerini kullandı.

Bilal Saygılı'dan dayanışma mesajı

Etkinlikte konuşan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise, Müslümanların birlik ve dayanışma içinde olması gerektiğini vurguladı.

Saygılı, “Onların anladığı tek dil güçtür. Gerekirse gidip orada Müslümanları kurtarmak için harekete geçmek, Hamas’ın ve Filistinlilerin yanında olmak zorundayız.” dedi.

Cumhuriyet Meydanı açıklarında tur atıldı

Dayanışma programı, teknelerin Cumhuriyet Meydanı açıklarında tur atmasıyla sona erdi. Katılımcılar, Gazze’ye insani yardımın kesintisiz şekilde ulaştırılması gerektiğini vurguladı.