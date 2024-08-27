TEKNOFEST 2024 kapsamında düzenlenen Tarımsal İnsansız Kara Aracı Yarışması’nda final heyecanı başladı. İzmir’de düzenlenen etkinlikte, 26 takım toprağı işleme ve yabancı otları tespit etme gibi görevlerle puan topladı.

İzmir’de TEKNOFEST 2024 kapsamında gerçekleştirilen Tarımsal İnsansız Kara Aracı Yarışması’nın finalleri büyük bir heyecanla başladı. Bilişim Vadisi İzmir'in bahçesinde düzenlenen yarışlarda, 26 finalist takım insansız kara araçlarıyla tarımsal parkurda yeteneklerini sergiliyor.

Yarışmanın temel kriterleri ve amaçları

Yarışmacılardan, tarım arazisine benzetilen parkurdaki bitki sıra arasındaki toprağı, bitkileri ezmeden 5 santimetre derinliğinde işlemeleri, otonom olarak geçmeleri ve yabancı otları tespit etmeleri bekleniyor. Her başarılı işlem ve doğru tespit için puan kazanılıyor. Bu yarışmanın amacı, karada hareket eden robot teknolojileriyle tarımda verimliliği artırmak ve otonom araçların tarım sektöründeki kullanımını yaygınlaştırmak.

"Tarımda insan bağımlılığını azaltmayı hedefliyoruz"

Yarışmanın sonunda birinci olan takıma 100 bin, ikinciye 80 bin ve üçüncüye 60 bin lira ödül verilecek. Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, TEKNOFEST’in öğrencilerin projelerini hayata geçirme fırsatı sunduğunu belirterek, "Tarım teknolojileri insanlığın en eski teknolojilerindendir. Otonom teknolojilerle tarımda insan bağımlılığını azaltmayı hedefliyoruz. TEKNOFEST, sadece bugünün değil geleceğin de yarışmasıdır" dedi.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran ise, TEKNOFEST’in gençlerin yenilikçi ve cesur olmasına katkı sağladığını ifade etti. Yarışmacılardan Arif Tarakçı ise projelerini uygularken büyük keyif aldıklarını vurguladı.