İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde çarpışan iki otomobilden birinin ağır yaralanan sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, B.Y. (22) idaresinde 35 BMK 920 plakalı otomobil, Kemalpaşa-İzmir kara yolu Hayıtlıkır mevkiiinde karşı yönden gelen B.Y. (36) idaresinde 35 PEB 22 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, araç içerisinde sıkışan 35 PEB 22 plakalı otomobil sürücüsü B.Y. ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılıp, ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
Bir süre ulaşıma kapanan Kemalpaşa-İzmir kara yolu ekiplerin çalışması sonrası yeniden trafiğe açıldı.
Kaynak: AA