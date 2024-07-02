İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Birimlerinden yapılan açıklamaya göre, Akçay Caddesi üzerindeki Ege Serbest Bölge alt geçidinde havalimanı istikametine doğru bir araç arızalandı. Arızalı araç nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Yetkililer, güvenlik önlemlerinin alındığını ve aracı yol dışına çıkarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Trafik yoğunluğu, Otoyol köprü altı mevkiine kadar uzanıyor.

Alternatif güzergah önerisi

Bu güzergahı kullanacak olan sürücüler için, mevcut yoğunluk göz önünde bulundurularak alternatif rotalar tercih edilmesi tavsiye ediliyor. Trafik ekiplerinin çalışmaları sürerken, sürücülerin dikkatli ve sabırlı olmaları isteniyor.