İzmir'de Ücretsiz Gençlik Kampları Devam Ediyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, gençlere yönelik sosyal ve sportif aktiviteleri destekleyen projelerine hız kesmeden devam ediyor. Ücretsiz olarak sunulan gençlik kampları ve deniz etkinlikleri, Özdere 100. Yıl Gençlik ve Spor Yerleşkesi’nde gençlerle buluşuyor. Çeşitli spor aktiviteleri, atölyeler ve deniz keyfi, gençlerin yaz tatillerine renk katıyor.

Gençlik kamplarında sosyal etkinlikler

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde düzenlenen etkinlikler, gençlerin sosyal hayatını canlandırmayı hedefliyor. Genç İzmir birimi tarafından gerçekleştirilen kamplarda, katılımcılar çadırlarını getirerek doğa yürüyüşleri, spor aktiviteleri, sinema geceleri ve müzik etkinlikleri gibi çeşitli etkinliklerden faydalanıyor.

Gençlerden büyük ilgi

Kampta yer alan gençler, etkinliklerin kendilerine büyük bir moral ve tatil fırsatı sunduğunu belirtiyor. Gençlerden Nesrin Bakar, “Çok güzel, çok eğlenceli. Bu aktivite için teşekkür ederiz” derken, İbrahim Dal, “Ortama ve aktivitelerimize bayıldık, eğlenceli bir iki gün geçireceğiz” diye konuştu. Umut Utku Akça ise, “Ücretsiz ve kolay başvurulabilir olması bu etkinliğin büyük bir artısı. Herkese teşekkür ederiz” dedi.

Deniz ve havuz etkinlikleri devam ediyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, gençlik kamplarının yanı sıra deniz ve havuz etkinliklerine de devam ediyor. Selçuk, Çeşme, Seferihisar ve İzmir’in diğer bölgelerinde düzenlenen etkinlikler, gençlerin yaz aylarını daha keyifli hale getiriyor. Yaklaşan etkinlik tarihleri ise şu şekilde:

13 Ağustos: Selçuk Pamucak

20 Ağustos: Oasis Aquapark Çeşme

27 Ağustos: Oasis Aquapark Çeşme

10 Eylül: Dikili Plaj Tesisleri

17 Eylül: Ardıç Plajı Karaburun