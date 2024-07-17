İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kentin ulaşımını rahatlatacak yeni projeleri hayata geçireceklerini duyurdu. Tugay, elektrikli troleybüslerin geri döneceğini ve Venedik modeline benzer deniz taksilerin hizmete gireceğini belirtti.

İzmir'e deniz taksiler geliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, deniz ulaşımını artırmak amacıyla Venedik modeli deniz taksi projesini hayata geçiriyor. Deniz taksiler, İzmir Körfezi'nde beş kişilik kapasitesiyle yolcu taşımaya başlayacak. İlk etapta deniz taksilerin yanaşma noktaları Bostanlı, Karşıyaka, Konak, Alsancak, Pasaport, Göztepe, Karantina, Üçkuyular iskeleleri ile Konak Pier ve İzmir Marina olarak belirlendi. İlerleyen dönemlerde yeni iskelelerin eklenmesiyle yolcu indirme-bindirme noktalarının sayısı artırılacak. Projenin 8 ay içinde tamamlanması planlanıyor.

Troleybüsler geri dönüyor

İzmir’de nostaljik bir dönüş yaşanacak. Elektrikli troleybüsler, yeniden devreye girecek ve kentin trafiğini rahatlatacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, toplu ulaşımda konforu artıracak çevreci ulaşım modellerini benimsediklerini vurguladı. Tugay, "Yeni ulaşım hatlarını troleybüslerle donatacağız. Tramvaya göre daha az maliyetli ve elektrikli olan bu araçlar, çok akıllıca bir yatırım. Deniz taksileriyle birlikte, tüm bu projeleri içeren kapsamlı bir ulaşım master planı hazırlıyoruz." dedi.

İzmir'in trafiğine nefes aldıracak projeler

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu yeni projeleri, kentin ulaşım sorunlarına çözüm getirmeyi hedefliyor. Başkan Cemil Tugay, katılımcı bir yönetim anlayışı ile ulaşım master planını hazırladıklarını belirterek, bu konuda fikir üreten herkesi katkı koymaya davet etti.