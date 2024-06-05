İZMİR (AA) - İzmir'de, Ege, Dokuz Eylül, Katip Çelebi, Bakırçay ve Tınaztepe üniversitelerinden öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırına karşı protesto eylemi gerçekleştirdi.

Dokuz Eylül Ünversitesi Eğitim Fakültesi önünde bir araya gelen öğrenciler, Türk ve Filistin bayrakları ile "Kampüslerden Refah için çağrı", "Refah yanıyor, Gazze yok oluyor", "İşgal sona erecek" yazılı dövizler taşıdı.

Tekbir getiren ve İsrail aleyhine sloganlar atan öğrenciler, Uğur Mumcu Caddesi üzerinden Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında bazı sürücüler korna çalarak eyleme destek verdi.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından öğrenciler adına konuşan Murat Özdemir, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği soykırıma dikkati çekmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Aylardır Gazze'de ve bir süredir Refah'ta gerçekleştirilen katliam karşısında tüm dünyanın ayaklanması gerektiğini vurgulayan Özdemir, bu vahşetin her geçen gün daha da büyüdüğünü dile getirdi.

Özdemir, bu vahşetin bir an önce sona ermesi gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Katliam karşısında tüm dünya ayaklandı. Amerika'da ve Avrupa'da üniversiteler ayaklandı. Öğrenciler ve akademisyenler büyük eylemler yaptılar. Batılı üniversitelerde büyük gösteriler yapılırken, İslam dünyasında üniversitelerde bizim sesimizin daha gür çıkması gerekir. Tıpkı bugün burada olduğu gibi. Bizler İslam ümmetiyiz, biz her yerdeyiz ve dimdik ayaktayız. Direnmeye devam edeceğiz. Bizler İzmirli Müslüman gençleriz. Bizler tarihimizi unutmadık. Bizler Çanakkale'de yedi düveli denizin dibinde boğan İslam ümmetiyiz. Size bu günlerin hesabını tekrardan soracağız."

Öğrenciler, yapılan duanın ardından dağıldı.