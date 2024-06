Oyun sektöründe girişimci olmak ve kariyer yapmak isteyen genç yetenekler ile sektör profesyonellerini bir araya getiren "BEYOND GAMES: Oyun Sektöründe Kariyer Konferansı" İzmir'de gerçekleşti.

"We are in Games" mottosuyla yola çıkan ve oyun sektöründe kadınların varlığını güçlendirmeyi ve gençleri desteklemeyi hedefleyen Women in Games Türkiye'nin düzenlediği konferansa KOSGEB, Avrupa İşletmeler Ağı ve Originn Creative Hub ev sahipliği yaptı.

Konferansta, sektörün deneyimli profesyonellerinden oyun geliştirmeye dair yeni bilgiler öğrenme ve deneyimleme fırsatı bulan katılımcılar, paneller, yuvarlak masa tartışmaları ve atölyeler aracılığıyla oyun sektörüne dair kapsamlı bilgi edindiler.

Konferansın açılışında konuşan Women In Games Kurucusu ve Recontact Games kurucu ortağı Simay Dinç, oyun sektöründe kadınların varlığının önemini vurguladı ve gençlere "cesaret etmeleri, hayal kurmaları, planlı olmaları, dayanışma içinde olmaları, istikrarlı olmaları, risk almaktan korkmamaları ve motivasyonlarını kaybetmemeleri" tavsiyesinde bulundu.

Konferansta konuşmacılar arasında KOSGEB İzmir Müdürü Levent Arslan, Halkbank Kadın Girişimci Bölümü Müdürü Yasemin Dayı, Mobge Games kurucu ortağı Özgür Taşkın, Easy Clap Games kurucu ortağı Ece Seyrek, Ela Game Studio kurucu ortağı Murat Alagöz, ünlü sinir bilimci Dr. Kerem Dündar, Masomo - Art Lead'i Burcu Ayaroğlu ve matchingham games QA Team Lead'i Senem Aksakal gibi isimler yer aldı.

Konferansta ayrıca oyun tasarım atölyesi ve yuvarlak masa tartışmaları da gerçekleştirildi. Yuvarlak masa tartışmalarında Tükenmişlik Sendromu, Indie Geliştiricinin Yolculuğu, Oyununuzu Nasıl Daha Çeşitli ve Kapsayıcı Hale Getirebilirsiniz? Oyun Yayıncılığı: Kendi Yayıncılığınızı mı Yapmalısınız Yoksa Yayıncı İle Anlaşmalı mısınız? Kim Olduğunu Göster, Yatırımcı Perspektifi, Yapay Zeka Oyun Endüstrisini Nasıl Temelden Değiştirebilir? gibi konular ele alındı.

Konferans, Women In Games Türkiye ve Originn Creative Hub iş birliğinin pekişeceğine dair sinyaller vererek sona erdi.

Oyun sektörüne ilgi duyan ve bu alanda kariyer yapmak isteyen gençler için "BEYOND GAMES: Oyun Sektöründe Kariyer Konferansı" oldukça faydalı bir etkinlik oldu.

Etkinliğe katılanlar, sektörün önde gelen isimlerinden bilgi ve deneyim edinme şansı yakalayarak oyun sektörüne dair ufuklarını genişlettiler.

Women in Games Türkiye ve Originn Creative Hub'un bu tür etkinlikleri düzenlemeye devam edeceklerini umuyoruz.