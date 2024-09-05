İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl ağustos ayında Yamanlar Dağı'ndan başlayıp birçok ilçede etkili olan yangınların ardından yaraları sarmaya devam ediyor. Bayraklı ve Karşıyaka'da hasar gören 128 yapı arasında, evrakları tamamlanan 71 haneye toplam 3 milyon 621 bin TL maddi yardım sağlandı. Her haneye 51 bin TL destek verilirken, 5 hanenin ödeme işlemleri başlatıldı, 52 hanenin evrak süreci ise devam ediyor. Ayrıca, Onur Mahallesi’ndeki Gündüz ailesinin evine eşya yardımı yapıldı.

Yardımlar ve destekler devam ediyor

15-18 Ağustos tarihlerinde meydana gelen yangınların ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi, etkilenen vatandaşlara çeşitli yardımlarda bulundu. Bayraklı ve Karşıyaka'da hasar tespiti yapılan 128 yapıdan evrakları tamamlanan 71 haneye 3 milyon 621 bin TL maddi yardım yapıldı. Her haneye 51 bin TL'lik destek sağlanırken, 5 hanenin ödeme işlemleri başlatıldı ve 52 hanenin evrak süreçleri devam ediyor. Ayrıca, yangından etkilenen hanelerin tadilat, beyaz eşya ve mobilya ihtiyaçları da karşılanıyor.

Konaklama ve diğer yardımlar

Yangın sonrası tahliye edilen 48 yurttaş için Buca ve Örnekköy’deki İZELMAN AŞ’ye ait yurtlarda konaklama hizmeti sağlandı. Toplamda 8 bin 640 yiyecek, 19 bin 274 içecek ve 403 giysi desteği verildi. Bayraklı Onur Mahallesi’nde ağır hasar gören bir haneye çadır gönderildi. Ayrıca, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 38 kişiye 5 tonluk su deposu teslim edilirken, 15 kişinin teslimat süreci devam ediyor ve 13 kişiye 34 bin 500 kilogram yem yardımı yapıldı.

Hızlı müdahale ve eşyaların teslimi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yangınların ardından hızla harekete geçerek 16 Ağustos'tan itibaren 7 ilçe ve 8 mahallede 84 araç ve 373 personel ile saha incelemesi yaptı. Onur Mahallesi’nde yaşayan Gündüz ailesine, çadırda yaşamaya başladıktan sonra ihtiyaçları doğrultusunda çekyat, çamaşır makinesi, yastık, yorgan, havlu ve klima desteği sağlandı. Ayrıca, ailenin yıkılan evinin molozları da temizlenecek.

Büyükşehir’den destek mesajları

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinatörü Ümit Gürbulak, “Yangının ilk gününden itibaren Başkanımız Cemil Tugay’ın talimatıyla sahaya indik. Sosyal Hizmetler Dairesi olarak ilk günden beri çalışıyoruz ve her haneye ulaşmak için mücadele ediyoruz. Onur Mahallesi’nde vatandaşlarımıza ihtiyaçlarını sorduk ve destek sağladık. Çadır, yorgan, yatak, eşya gibi yardımlarla afet sonrası hızlıca müdahale ettik,” dedi.

Vatandaşların teşekkürleri

Yangından etkilenen Veyis Gündüz, “Büyükşehir Belediyesi ekipleri, her ihtiyacımızı karşıladılar. Çadır ve konteyner ihtiyaçlarımızı eksiksiz olarak sağladılar. Bahçem ve ağaçlarım çok önemli. Bu yardımlar bizi çok rahatlattı,” şeklinde konuştu. Güldane Gündüz ise, “Yangının ilk gününden beri İzmir Büyükşehir Belediyesi yanımızda oldu. Evimizde hiçbir şey kalmamıştı. Her şey sıfırdan kuruldu ve çok yardımcı oldular,” dedi.