İzmir’de Yapay Zeka Ile Alsancak’ın Geleceği Tasarlanıyor!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Alsancak'ın kültürel dokusunu ve dinamik yapısını yapay zeka teknolojileriyle yeniden şekillendirmek için 7 Ekim'de bir atölye çalışması düzenliyor. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Lokali'nde gerçekleşecek etkinlik, katılımcılara yenilikçi tasarımlar geliştirme fırsatı sunacak.

Atölye ile yenilikçi tasarımlar geliştirilecek

"Şehrini Yapay Zekâ ile Tasarla" atölyesi, 7 Ekim 2024 tarihinde, 09:30-17:30 saatleri arasında Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Lokali'nde gerçekleştirilecek. Bu etkinlik, katılımcıların yapay zeka teknolojilerini kullanarak Alsancak bölgesine yönelik yaratıcı ve sürdürülebilir tasarımlar geliştirmelerine olanak tanıyacak. "Alsancak’ın geleceğini birlikte tasarlayalım" sloganıyla düzenlenen bu atölye, farklı disiplinlerden bireyleri bir araya getiriyor.

Re-Value Projesi ile inovasyon

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin "Re-Value" projesi çerçevesinde düzenlenen atölye, Avrupa Komisyonu’ndan 239 bin 625 Euro hibe alarak desteklenmektedir. Proje, kentsel kalite ve iklimsel sürdürülebilirliği artırmayı amaçlıyor. Projenin ilk inovasyon kampında yapılan saha çalışmaları sonucunda elde edilen coğrafi veriler, ikinci kampın zeminini oluşturacak. Katılımcılar, yapay zeka teknolojisini kentsel tasarıma nasıl entegre edebileceklerini deneyimleyecekler.

Üçüncü kampın hedefleri

Üç inovasyon kampı düzenlenecek olan bu projede, üçüncüsü 2025 yılında yapılması planlanıyor. Bu süreçte, şehirlerin eşit, sürdürülebilir ve iklim nötr hale gelmesi hedefleniyor. Katılımcılar, estetik, sürdürülebilirlik ve kapsayıcılığı bir araya getirerek şehrin geleceğini yeniden tasarlama fırsatı bulacaklar.

Avrupa kıyı kentleriyle işbirliği

Proje, dokuz Avrupa kıyı kentinin katılımıyla yürütülmektedir. İzmir, Ålesund (Norveç), Bruges (Belçika), Burgas (Bulgaristan), Rimini (İtalya), Cascais (Portekiz), Constanta (Romanya), Písek (Çek Cumhuriyeti) ve Rijeka (Hırvatistan) kentleriyle işbirliği yaparak, sera gazı salınımlarını azaltmaya yönelik etki modelleri geliştirmeyi amaçlıyor.