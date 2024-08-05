İzmir’de Yeşil Dönüşüm Için Kurumlardan Güç Birliği

İzmir’de iklim krizine karşı sürdürülebilir projeler geliştirmek amacıyla tüm kurumlar güç birliği yaparak Yeşil Dönüşüm Platformu kurma çalışmalarına başladı. BASİFED öncülüğünde başlatılan bu girişim, İzmir’in geleceğine yönelik büyük adımlar atmayı hedefliyor.

Günümüzün en büyük sorunlarından biri olan iklim krizine karşı daha yaşanabilir bir dünya için harekete geçen İzmir’deki tüm kurumlar, Yeşil Dönüşüm için ortak platform kurma çalışmalarına başladı. Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) bünyesinde faaliyet gösteren Yeşil Dönüşüm Komisyonu, bu kapsamda ilk olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi ile bir araya geldi. Sonrasında ise EBSO, İZTO ve EİB başta olmak üzere tüm iş insanları kurumlarının platformda yer alması için çalışmalara devam edecek.

İzmir’in yeşil dönüşümü İçin ortak hedefler

BASİFED Başkan Yardımcısı Alper Kalaycı’nın koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Yeşil Dönüşüm Komisyonu Başkanı Kenan Mazıcı, İzmir’i iklim krizine karşı projelerle dönüştürmek için çalıştıklarını vurguladı. İlk adım olarak “İklim Nötr ve Akıllı Şehirler” misyonu ile hareket eden İzmir Büyükşehir Belediyesi ile bir araya geldiklerini belirtti.

İklim krizine karşı ortak projeler

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şükran Nurlu, İzenerji Yönetim Kurulu Başkan Vekili Saadet Çağlın, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanı Kemal Kılıç ve İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürü Ahmet Toker ile yapılan toplantının verimli geçtiğini söyleyen Mazıcı, "BASİFED Yeşil Dönüşüm Komisyonu olarak, İzmir için Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte yürütülecek ortak çalışmaların şehrimize sağlayacağı katkıları görüştük. ‘İklim Nötr ve Akıllı Şehirler’ misyonunun kapsamlı bir çalışma olduğu düşüncesiyle, biz de Küresel İklim Topluluğu İzmir Çalışma Grupları’na katkı vereceğiz. Bir sonraki toplantı bizim ev sahipliğimizde yapılacak ve bu alanda ortak projeler üzerinde konuşarak, zaman geçirmeden projeleri hayata geçirmek istiyoruz" dedi.

İnsan kaynaklarını seferber etmek

İzmir’deki tüm iş insanları kurumlarını kuracakları platforma davet ederek, kentin tümüne yayılan bir yeşil dönüşüm hareketi başlatmak istediklerini vurgulayan Mazıcı, “BASİFED, İzmir’de iş insanlarının üyesi olduğu 16 derneğin çatı kuruluşu. Bu yapı içinde yeşil dönüşüm konusunda çok iyi yetişmiş insan kaynağı mevcut. Bu çalışmalarda en önemli güç insan kaynağıdır. Biz bu insan kaynağını bu platforma EBSO, İZTO, EİB gibi kurumlar ile organize sanayi bölgeleri ve serbest bölgeleri de dahil ederek daha da büyütmeyi planlıyoruz. Büyükşehir Belediyemizin de bu alandaki hedefleri doğrultusunda projeler oluşturmayı planlıyoruz. Dünyamızı tehdit eden iklim krizine karşı ortak hedefler ile bütün kurumların birlikte çalışmasından başka çaresi olmadığını düşünüyorum. İzmir olarak bu alanda da öncü olmak istiyoruz” diye konuştu.