İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aralarında İzmir'in de olduğu dört ilde elebaşılığını Ahmet Tanyel’in yaptığı “Yılmazlar” suç örgütüne yönelik düzenlenen “Kuyu-29” operasyonunda 14 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Muğla merkezli Trabzon, Antalya ve İzmir’de elebaşılığını Ahmet Tanyel’in yaptığı “Yılmazlar” suç örgütüne yönelik “Kuyu-29” operasyonları düzenlendi.

Silah ve uyuşturucu madde bulundu

Düzenlenen operasyon sonucu 14 şüpheli yakalanırken, şüphelilerin Muğla’nın Menteşe ilçesinde faaliyet gösteren işletmelere yönelik baskı ve cebir kullanarak; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten yaralama, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve nitelikli yağma suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyon sonucu; iki ruhsatsız tabanca, iki adet ruhsatsız av tüfeği muhtelif miktarda uyuşturucu madde, çok sayıda cep telefonu, senet, ruhsat, plaka, POS cihazı ve harddisk ele geçirildi.