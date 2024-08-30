Bunlar da ilginizi çekebilir

Güzergahı kullanacak olan sürücüler ile bilgileri paylaşan ekipler, yoğun trafikte dikkatli olunmasını ve mümkünse başka güzergahların kullanılmasını önerdi.

Yol çalışması nedeni ile karşı istikametten gidiş-geliş sağlanan trafik akışı sebebi ile yoğunluk oluşmuş durumda.

İzmir Trafik Birimleri'nin mesajlaşma uygulamaları üzerinden paylaştığı bilgilere göre İzmir Mustafa Kemal Caddesi'nde Bornova Meydan istikameti Gediz ve Zafer Caddesi Kavşağı arasında yol çalışması yapılıyor.

Kütahya'da iç çamaşırında uyuşturucu ile yakalandı!

Kütahya'da iç çamaşırında uyuşturucu ile yakalandı!

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.