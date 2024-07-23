İzmir Büyükşehir Belediyesi, zabıta teşkilatını güçlendirmek amacıyla açtığı yeni sınavda 36 kişilik kadro için başvurular toplandı. 99 adayın yarıştığı bu sınav, özellikle fiziksel yeterlilik testleriyle dikkat çekti. Genç zabıta adayları, hem zihinsel hem de fiziksel olarak yoğun bir sınav sürecine tabi tutuldu.

Kriterlere uyan adaylar yarıştı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın düzenlediği sınavda, yalnızca üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu lisans programından veya Adalet Meslek Yüksekokulu’ndan mezun olup, Kamu Personel Seçme Sınavı’ndan (KPSS) en az 65 puan alan adaylar yarışa kabul edildi. Sınavda adayların 30 yaşını doldurmamış olmaları, kadınlarda en az 1,60 metre, erkeklerde ise 1,67 metre boyunda olmaları gibi fiziksel kriterler arandı.

Şehir dışından yoğun katılım

Sınav, İzmir’in yanı sıra diğer şehirlerden de birçok başvuru aldı. Adaylar, sınav öncesi kilo şartına uymak için kilo almaya veya vermeye çalıştılar. Fiziksel testler, şehir dışından gelen adayların zorlu parkurlardan geçmesini gerektirdi. Spor branşlarında ter döken adaylar, mülakat aşamasına geçmeden önce yoğun bir şekilde hazırlandılar.

Zabıta teşkilatının güçlenmesi bekleniyor

Zabıta Denetim Şube Müdürlüğü’nde görevli Zabıta Amiri Vedat Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'nın bu yeni alımlarla güç kazanacağını belirtti. “Amacımız, İzmirlilere daha iyi ve kaliteli hizmet sunmak. Adaylar, bin metre koşu, 100 metre engelli koşu, şınav ve mekik olmak üzere dört branşta spor mülakatına katıldı. Bu sınavlar, adayların fiziki kondisyonunu ve dayanıklılığını test etmek için yapıldı. Yeni arkadaşlarımız, zabıta teşkilatının daha etkin, verimli ve hızlı bir şekilde hizmet vermesine katkı sağlayacak” dedi.

Adaylar zorlu testlerde çeşitli tepkiler verdi

Sınavın zorluğunu değerlendiren adaylardan Vedat Kaynak, “Beklediğim kadar zor değildi, ama antrenman eksikliğim beni zorladı. Genel olarak sınav iyiydi” dedi. Diğer adaylar, özellikle koşu ve engelli parkur gibi testlerde zorlandıklarını belirtti. Gökay Kavak, “Sınav zorluydu ama başarılı olmayı umuyorum. Zabıta mesleği, vatandaşlarla sürekli iletişim halinde olmayı ve kentin güvenliğini sağlamayı amaçlıyor” ifadelerini kullandı.

Kilo şartına uymak için çaba gösterildi

Sude Şahin, kilo şartını karşılamak için kilo aldığını belirterek, “Koşu kısmı oldukça zorluydu. Ancak çocukluk hayalim olan bu meslek için sınavda başarılı olmayı umuyorum” dedi. Atanamayan beden eğitimi öğretmeni Esra Zilek de sınavda zorlandığını, ancak genel olarak deneyimin olumlu olduğunu ifade etti.

Sonuçlar merakla bekleniyor

Ezgi Çankaya, spor geçmişi sayesinde koşuda rakiplerine fark attığını belirterek, “Spor geçmişim ve antrenmanlarım sayesinde iyi bir performans sergiledim. İzmir Büyükşehir Belediyesi için çalışkan ve disiplinli bir zabıta memuru olacağım” dedi.

Sonuçları merakla beklenen sınavda yalnızca 36 memur alınacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta teşkilatının norm kadro sayısı 961 iken, mevcutta 463 memur görev yapıyor.