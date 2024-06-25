İzmir'deki bir alışveriş merkezinde mağaza çalışanı Emrah Aksın'ın, açık hava bölümünde sigara içtiği gerekçesiyle AVM yönetimi tarafından iş yerine kesilen 3 bin TL'lik cezanın maaşından kesilmesine karşı açtığı davada, İş Mahkemesi'nden emsal niteliğinde bir karar çıktı. Emrah Aksın, konuyu AVM yönetimi ve işverenine ilettikten sonra sonuç alamayınca yargıya başvurmuş ve davayı kazanmıştı. Aldığı kararın sadece kendisi için değil, benzer durumda olan binlerce işçi için emsal teşkil etmesini istediğini belirtti.

"Bu davayı herkes için açtım"

Konuyla ilgili açıklama yapan Emrah Aksın, “AVM yönetimi ile çalıştığım firmaya durumu ilettim ancak sonuç alamadım. Kendilerini haklı buldular. Konuyu yargıya taşıdım. Üzerinden 1 yıl geçti ve kazandık. Bu sadece benim için geçerli değil. Binlerce kişiyi ilgilendiriyor. Bu davayı herkes için açtım. Benim gibi benzer şekilde ceza kesilen ve ödemek zorunda kalan işçiler için emsal teşkil etmesini isterim” ifadelerini kullandı.

Karar emsal niteliğinde

Kararın çalışanlar için emsal niteliğinde olduğunu söyleyen avukat Cansu Akkaş, “İşveren, müvekkilimin maaşından para cezası kapsamında kesinti yapıyor. Biz de bu kesintinin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle konuyu yargıya taşıdık. İş Mahkemesi, kesintinin yapılabilmesi için belli şartların olması gerekçesiyle bu durumu aykırı buldu. İşçinin maaşından kesinti yapılabilmesi için kanunlara göre öncelikle işçinin muvafakatının olması gerekiyor. Sonrasında maaşının belirli bir miktarının kesilmesi gerekiyor. İşverenin ise bunu belli nedenle ve mahkeme kararıyla uygulaması gerekiyor. Kafasına göre kesinti yapamaz. Birçok çalışan bu bilgiyi bilmediği için yapılan bu tür kesintilere itiraz etmiyor. Bu nedenle mahkemenin verdiği karar, milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal bir karar” dedi.