İzmir’deki barajlarda su seviyeleri, mevsimsel yağışların etkisiyle değişkenlik göstermeye devam ediyor. 16 Aralık 2024 itibariyle güncellenen verilere göre, bazı barajlarda su seviyeleri endişe verici düzeyde düşerken, bazı barajlar ise hala önemli bir su kaynağı sunuyor. İzmir genelinde su kaynaklarını besleyen 6 büyük barajın doluluk oranları dikkat çekici farklar gösteriyor.

İzmir’deki barajların genelinde su seviyeleri düşerken, bazı barajların düşük doluluk oranları, özellikle yaz aylarında su kullanımının artmasıyla daha da ciddi bir sorun haline gelebilir. Uzmanlar, su tasarrufu önlemlerinin önemine dikkat çekerken, yerel yönetimlerin ve vatandaşların su kaynaklarını daha verimli kullanabilmek adına daha fazla önlem alması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor. İzmir halkı, barajlardaki su seviyelerinin iyileşmesi ve su kıtlığının önlenmesi için yağışların artmasını bekliyor.

Güzelhisar Barajı

Güzelhisar Barajı, İzmir’in en büyük su rezervlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Yüzde 63,92 doluluk oranına sahip olan baraj, toplamda 103 milyon 613 bin metreküplük su kapasitesinin büyük kısmını aktif olarak kullanıma sunabiliyor. Bu baraj, kış aylarının başlangıcında İzmir’in su ihtiyacını karşılamada önemli bir rol oynamaya devam ediyor.

Balçova Barajı

Balçova Barajı, yüzde 15,63'lük bir doluluk oranıyla dikkat çekiyor. Bu barajda mevcut su seviyesi, barajın toplam kapasitesinin yalnızca küçük bir kısmını kullanıma sunuyor.

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı da yüzde 15,06’lık bir doluluk oranıyla benzer şekilde su seviyesi düşük olan barajlar arasında yer alıyor. Bu barajdaki su kapasitesi de sınırlı seviyelere gerilemiş durumda.

Tahtalı Barajı doluluk oranı

Tahtalı Barajı ve Ürkmez Barajı ise, sırasıyla yüzde 11,22 ve yüzde 6,97'lik doluluk oranlarıyla ciddi su kaybı yaşayan diğer barajlar arasında yer alıyor. Bu barajlarda mevcut su seviyeleri, toplam kapasitenin yalnızca küçük bir kısmını doldurabiliyor.

Gördes Barajı

Gördes Barajı ise, yüzde 0,71’lik bir doluluk oranıyla, su seviyesinin son derece düşük olduğunu gösteriyor. Bu barajda sadece çok sınırlı bir miktarda su bulunuyor ve bu durum, su ihtiyacının karşılanmasında büyük bir sorun teşkil edebilir.