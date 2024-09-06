Duruşmada, mağdurların aileleri ve sanıkların yeni ifadeleri dikkat çekti.

Duruşmada önemli ifadeler

Konak ilçesinde 12 Temmuz’da meydana gelen faciada, Tıp Fakültesi öğrencisi Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti. Bugün 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci celsesinde, tutuklu sanıkların ifadeleri alındı. Özge Ceren Deniz'in annesi Filiz Abi, "Kızımın ölümüne sebep olanların en üst seviyeden ceza almasını istiyorum. Bütün sanıklardan şikayetçiyim," dedi. Öktemay'ın annesi Nevin Öktemay ise, "Keşke ben ölseydim de evladım yaşasaydı," şeklinde konuştu.

Sanıkların savunmaları

Sanıkların savunmaları da dikkat çekti. Sorumlu şirketin Bölge Operasyon Yöneticisi A.S., olay öncesinde bilgilendirilmediğini belirtti. İZSU Yapı Denetim Koordinatörü A.E., görev tanımının sadece raporları denetlemek olduğunu ve olayla ilgili herhangi bir usulsüzlük tespit etmediğini ifade etti. İZSU İnşaat Mühendisi Deniz S. ise, sadece yapılan mazgalların sayısını kontrol ettiğini, malzeme kalitesini denetleme yetkisinin olmadığını söyledi.

Tutukluluk kararları ve duruşma sonuçları

Savcılık, 13 tutuklu sanığın tutukluluklarının devamını ve davaya katılma taleplerinin kabulünü talep etti. Mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, adli kontrol kararları olan sanıkların kontrollerinin de devam etmesini hükmetti. Davanın devamında yeni bilirkişi raporları ve olay yerinde yapılacak keşifler, sürecin seyrini etkileyecek.