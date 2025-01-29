İzmir Büyükşehir Belediyesi, ileri yaş konusundaki çözüm önerilerini belirlemek için alanında uzman isimlerle İleri Yaş Çalıştayı düzenledi. Çalıştayda, İzmir’in yaşlı nüfusunun geleceği için somut adımlar atıldı.

İleri yaş nüfusu için güçlü bir yol haritası hazırlanıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, artan yaşlı nüfusunun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla düzenlediği İleri Yaş Çalıştayı’nda, uzmanlarla bir araya gelerek önemli stratejiler oluşturdu. Çalıştayda, İleri Yaş Eylem Planı'nın nasıl daha etkili hale getirileceği üzerine kapsamlı tartışmalar yapıldı.

İzmir’in yaşlı nüfusu her geçen yıl artarken, bu nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak ve yaşam kalitesini yükseltmek için belediye, çeşitli paydaşlarla ortaklaşa bir dizi çözüm önerisi geliştirdi. Buca Sosyal Yaşam Kampüsü’nde gerçekleştirilen çalıştaya İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Başak Bayram, akademisyenler, yerel sağlık müdürlükleri uzmanları, sivil toplum temsilcileri ve çeşitli meslek odaları katıldı.

İleri yaş sorunlarına kapsamlı yaklaşım: Yaşlı yoksulluğundan toplumsal katılıma

Çalıştayda, yaşlıların yaşam kalitesini artırmaya yönelik başlıca başlıklar ele alındı. Yaşlı yoksulluğu, toplumsal hayata katılım, yerinde yaşlanma, bakım ve rehabilitasyon, yaşlı dostu çevre oluşturulması gibi önemli temalar tartışıldı. Prof. Dr. Pınar Okyay, İzmir’in 65 yaş ve üzeri nüfusunun Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu belirterek, kırsal bölgelerde özellikle yaşlı kadınların yalnızlaşma sorununun vurgulandığını ifade etti.

"Daha iyi bakım imkânı sağlamak için çalışıyoruz"

Prof. Dr. Okyay, çalıştayda ileri yaş grubunun yaşam kalitesini artırmak için oluşturdukları eylem planından bahsederek, bu planın her bir aşamasının belirli göstergelerle takip edileceğini vurguladı. “Yaşlı bireylerin yaşam kalitesini iyileştirmek ve onlara daha iyi bakım imkânı sağlamak için çalışıyoruz. İzmir’deki tüm paydaşlar bu sürece katkı sağlayacak” dedi.

İleri Yaş Eylem Planı ile yaşlılar için daha iyi bir gelecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan İleri Yaş Eylem Planı, yaşlıların sağlık, bakım ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra, toplumsal hayata daha aktif katılımlarını sağlamayı da amaçlıyor. Plan, yaşlı yoksulluğu ile mücadele, deneyim paylaşımı birimleri oluşturma, kuşaklar arası etkileşimi teşvik etme ve yaşlıların toplumsal karar alma süreçlerine katılımını sağlayan projeleri kapsıyor.