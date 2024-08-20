İzmir’in Karşıyaka, Tire, Ödemiş ve Bayındır ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili olarak gözaltına alınan 10 şüpheliden 6’sı tutuklandı. Yangınların çıkış nedenlerini araştırmak amacıyla başlatılan soruşturma kapsamında önemli gelişmeler yaşandı.

Gözaltıların detayları

Geçtiğimiz günlerde İzmir’in çeşitli ilçelerinde meydana gelen orman yangınları geniş bir etki yarattı. Karşıyaka Yamanlar Dağı, Tire, Ödemiş ve Bayındır ilçelerinde çıkan yangınlar sonrasında, olaylarla ilgili olarak çeşitli bölgelerde şüpheliler gözaltına alındı. Tire’de 3, Ödemiş’te 2 ve Bayındır’da 4 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Karşıyaka Yamanlar Dağı’nda ise mangal ateşi nedeniyle çıkan yangınla bağlantılı olarak 1 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Serbest bırakılanlar

Soruşturma sürecinde, gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Tire’deki yangınla ilgili olarak semaver yakan 3 kişi tutuklandı. Bayındır’daki yangınla ilgili olarak ise 4 şüpheliden 2’si tutuklandı, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer şüpheli ise ifadesinin ardından serbest kaldı. Ödemiş’te gözaltına alınan 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karşıyaka Yamanlar Dağı’ndaki mangal ateşiyle ilgili çıkan yangında gözaltına alınan 1 kişi ise tutuklandı.

Gözaltına alınanlar: Tire (3), Ödemiş (2), Bayındır (4) ve Karşıyaka (1) ilçelerinde toplam 10 kişi.

Tire (3), Ödemiş (2), Bayındır (4) ve Karşıyaka (1) ilçelerinde toplam 10 kişi. Tutuklananlar: Tire (3), Bayındır (2), Karşıyaka (1).

Tire (3), Bayındır (2), Karşıyaka (1). Serbest bırakılanlar: Ödemiş (2), Bayındır (1).