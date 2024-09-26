İzmir otoyolu üzerinde, Kahramandere mevkiinde gerçekleştirilen yol çalışmaları nedeniyle önemli trafik düzenlemeleri yapıldı. Yol çalışması, İzmir istikametine doğru 4 kilometrelik bir alanda sürüyor.

Güvenlik önlemleri alındı

Yetkililer, gerekli güvenlik önlemlerini alarak çalışmanın sürdüğü bölgedeki trafik akışını sağlamak amacıyla karşı şeride aktarıldı. Bu kapsamda, 2 kilometrelik mesafe çift yönlü olarak trafiğe açıldı.

Seferihisar istikameti kapatıldı

Ancak, Seferihisar istikametine doğru ilerleyen 2 kilometrelik yol kısmı trafiğe kapatıldı. Bu durum, güzergahı kullanacak olan yol kullanıcıları için dikkatli olunması gereken bir durum oluşturuyor.

Yolculuk yapacak olan sürücülerin bu bilgileri dikkate alarak planlama yapmaları öneriliyor. Güzergah üzerindeki çalışmaların en kısa sürede tamamlanması ve trafik akışının normal seyrine dönmesi bekleniyor.