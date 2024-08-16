İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Karşıyaka Örnekköy Küçük Sanayi Sitesi ve çevresinde etkili olan orman yangını ile ilgili kapsamlı bir açıklama yaptı. Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu’nun başkanlığındaki İl AFAD Merkezi'nde yapılan toplantıya katılan Tugay, yangın bölgelerinde incelemelerde bulundu ve vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.

Kriz masasında yangının son durumu değerlendirildi

Dün akşam Karşıyaka Yamanlar Dağı Kartepe mevkiinde başlayan ve söndürme çalışmaları hızla devam eden orman yangını nedeniyle kurumlar kriz masasında toplandı. Başkan Tugay, İzmir İtfaiyesi ve belediyenin tüm birimleriyle yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti.

Yangın, Karşıyaka ve çevresini tehdit ediyor

Başkan Tugay, Karşıyaka Örnekköy’deki küçük sanayi sitesinde yaptığı incelemelerde yangının kontrol altına alınması için itfaiye ekiplerine talimat verdi. Yangının sıçradığı yerlerde hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Tugay, rüzgarın etkisiyle yangının yerleşim alanlarına yayıldığını ve bazı evlerin zarar gördüğünü belirtti.

"Yangın sönmedi ancak kontrol altında"

Yangının etkilediği bölgeler arasında Karşıyaka Örnekköy Sanayi Sitesi'nde yaklaşık 30 iş yerinin bulunduğunu aktaran Tugay, şu an için can kaybı ve yaralı vatandaş olmadığını, barınaklardaki hayvanların güvenliğini sağladıklarını söyledi. Yangının tam olarak sönmediğini ancak kontrol altına alındığını vurgulayan Tugay, tüm yurttaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başkan Tugay’dan duyarlılık çağrısı

Başkan Tugay, yangınların büyük bir kısmının insan hatalarından kaynaklandığını belirterek, vatandaşları daha dikkatli olmaya çağırdı. Yangınların çoğunun insan kaynaklı olduğunu ve bu tür olaylarda ihmalkarlığın kabul edilemeyeceğini ifade etti. Tugay, yangınların söndürülmesi için tüm ekiplerin yoğun bir şekilde çalıştığını ve vatandaşların duyarlı olmalarını istedi.