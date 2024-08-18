İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir’deki yangınlarla ilgili yedi kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Ülke genelinde 15-17 Ağustos 2024 tarihleri arasında toplam 19 orman yangınının meydana geldiğini not eden Yerlikaya, İzmir’in Karşıyaka ilçesinde bir, Tire ilçesinde üç, Ödemiş ilçesinde iki, Bayındır ilçesinde bir kişinin yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya Bolu’daki yangınla ilgili ise gözaltına alınan dört kişinin gözaltına alındığını, gözaltına alınanlardan iki kişinin tutuklandığını, iki kişinin adli kontrol kararı serbest bırakıldığını söyledi.

Ülke genelinde; 15-17 Ağustos 2024 tarihleri arasında toplam 19 orman yangını meydana gelmiştir.



Orman yangınına sebebiyet verdiğinden şüphelenilen;

📍İzmir’in Tire ilçesinde 3 şahıs,

📍Ödemiş ilçesinde 2 şahıs,

📍Bayındır ilçesinde 1 şahıs ve

📍Karşıyaka ilçesinde 1 şahıs… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 17, 2024