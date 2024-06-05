İzmir'in Selçuk ilçesinde gerçekleşen şeftali hasadına katılan İzmir Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, "İzmir, şeftali üretiminde önemli bir yere sahip. Üreticilerimizin emeğiyle yetişen şeftaliler, dünya pazarlarında beğeni topluyor" dedi.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Selçuk ilçesinde, üretici İbrahim Çerçioğlu'nun bahçesinde şeftali hasadı coşku ile gerçekleşti.

Etkinliğe İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Selçuk Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü B. Kürşad Sevim, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Engin Altunoğlu, Selçuk İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Acargil ve Ziraat Odası Başkanı İbrahim Erdallı katıldı.

İl Müdürü Mustafa Şahin, şeftali üretiminin İzmir ekonomisine ve tarım sektörüne katkılarından bahsederek, "İzmir, şeftali üretiminde önemli bir yere sahip. Üreticilerimizin emeğiyle yetişen şeftaliler, dünya pazarlarında beğeni topluyor. Bu yıl da bol kazançlı bir sezon diliyorum," dedi.

Şahin, ayrıca tarımsal üretimin desteklenmesi ve geliştirilmesi için yapılan çalışmalara ve çiftçilere verilen desteklerin süreceğine değindi. Şeftali üreticilerinin karşılaştığı sorunların çözümü için de adımlar atılacağını vurguladı.

Selçuk’un verimli topraklarında yetişerek, İhracat ve iç piyasaya sevk edilmek üzere hasat edilen şeftaliler, İzmir'den dünyaya yayılmaya devam ediyor.