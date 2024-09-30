İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası tarafından hayata geçirilen kariyerimiz.com.tr portalı, iş arayanlar ve işverenleri aynı platformda bir araya getirerek İzmir’de istihdamı artırmaya devam ediyor. Son olarak, Egedeniz Tekstil, bu platform üzerinden 12 kişiyi bünyesine katarak büyük bir adım attı.

İş arayanlar ve işverenler için bir platform

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası, yerel iş gücü piyasasına yönelik nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak için mesleki ve teknik eğitimler sunmaya devam ediyor. 2006 yılından bu yana faaliyet gösteren Meslek Fabrikası, 2017'deki istihdam sorunlarına çözüm üretmek amacıyla kurslarını tamamen istihdam odaklı hale getirdi. Ayrıca, İstihdamı Geliştirme ve Destekleme Birimi ile iş arayan kursiyerleri sektörel iş fırsatlarına yönlendiriyor.

Kariyerimiz.com.tr ise sadece Meslek Fabrikası mezunlarına değil, genel olarak iş arayan tüm bireylere iş fırsatları sağlıyor. Bu portal, iş başvurularının kolayca yapılabildiği ve işverenlerin nitelikli elemanlara ulaşabileceği güvenilir bir platform sunuyor.

Egedeniz Tekstil ile başarılı iş birliği

Egedeniz Tekstil, Meslek Fabrikası ile uzun yıllardır sürdürdüğü iş birliği kapsamında, kariyerimiz.com.tr üzerinden başvuran 12 kişiyi işe aldı. Firma, bu süreçte nitelikli eleman ihtiyacını hızla karşılayarak hem yerel istihdama katkı sağladı hem de firma içinde güçlü bir ekip oluşturdu. Egedeniz Tekstil Genel Müdür Yardımcısı Ayşin Özbulut, Meslek Fabrikası ile olan bu iş birliğinin sektörün nitelikli eleman ihtiyacına çözüm ürettiğini belirtti.

Başarı hikayeleri: Meslek Fabrikası ile yeni kariyer fırsatları

Matematik öğretmeni Merve Baldemir ve işletme mezunu Burak Dede, kariyerimiz.com.tr üzerinden Egedeniz Tekstil'de iş bulmayı başaran isimlerden sadece ikisi. Baldemir, atanamayan bir öğretmen olarak kariyerine farklı bir yön vermek için platformdan faydalanırken, Dede de iş tecrübesi olmamasına rağmen kariyerimiz.com.tr sayesinde iş hayatına adım attı.

Meslek Fabrikası ziyareti ve iş birliği görüşmeleri

Egedeniz Tekstil’in Meslek Fabrikası’na yaptığı ziyarette, işe alınan personel de hazır bulunarak deneyimlerini paylaştı. Ayrıca, gelecekte yapılacak iş birlikleri ve projelerle ilgili detaylı sunumlar gerçekleştirilirken, Meslek Fabrikası kursları da yerinde ziyaret edildi.