Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü, İzmir’in Beydağ ve Kiraz dışındaki ilçelerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağmur beklendiğini duyurdu. Yetkililer, olası sel, su baskını ve ulaşım aksaklıklarına karşı vatandaşları uyardı.

Kuvvetli Yağış Yarın Başlıyor

Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, sağanak yağmurun yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olacağı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Kıyı Ege’de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların İzmir genelinde (Beydağ ve Kiraz harici) yerel kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklenmektedir" denildi.

Olası Riskler ve Tedbirler

Yetkililer, sel, su baskını, yerel yıldırım ve dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı dikkatli olunmasını vurguladı. Vatandaşların, araç ve ev güvenliği konusunda önlemler alması öneriliyor.

Ulaşım ve Güvenlik Tavsiyeleri

Araç sürücülerinin özellikle ani su birikintilerine karşı dikkatli olması,

Dışarıda bulunanların yıldırım ve dolu riskine karşı tedbir alması,

Belediyelerin acil durum hatlarından bilgi alınması önem taşıyor.