İzmir'de, simit "gevrek"ten ilham alınarak levrek balığıyla hazırlanan özgün bir lezzet, kentteki balık restoranında büyük ilgi görüyor. Balık yemekleri şefi Şahin Kılıçdere, ailesiyle birlikte işlettiği restoranda müşterilerine farklı tatlar sunma amacıyla bu yeniliğe imza attı.

Gevrek ile levrek buluşması

Restoran işletmecilerinden Ayhan Kılıçdere, babası Şahin Kılıçdere'nin uzun yıllardır yemek sektöründe çalıştığını belirterek, menüye farklı lezzetler eklemeye çalıştıklarını ifade etti. Ayhan Kılıçdere, "Levrek gevrek, bu menüdeki farklı lezzetlere bir örnek. Kentin simgesi olan gevreği ve deniz ürünü levreği ortak noktada buluşturduk. Daha da ürünleri geliştirmeye çalışıyoruz" dedi.

Gevrek içersinde levrek var

Yeni ürünün müşteriler tarafından büyük ilgi gördüğünü söyleyen Kılıçdere, "Günde 60-70 civarında tüketiliyor. Tutuldu ve biliniyor. Soya soslu kılçıksız levrek, baharatla harmanlanıyor ve yufkanın içerisine sarılıyor. Daha sonra susama bulanarak yağın içerisinde kızartılıyor. Görenler veya müşteriler 'bu ürünü nereden buldunuz, nasıl bir ürün' gibi tepkiler vererek şaşırıyor. Sonrasında ise tadan müşteriler ürünü beğeniyor. Gevrek ama içerisinde levrek var. Müşterilerimize bu şekilde tarif ediyoruz" diye akatrdı.

Müşteri görüşleri

Müşterilerden Uğur Çatak, daha önce tattıkları lezzeti misafirlerinin de denemesi için restorana geldiklerini belirtti. Çatak, "Genellikle çocuklarımıza ürünü söylüyoruz. Muazzam bir lezzet. Gevreği anımsatan bir ürün, rahat da yeniyor" ifadelerini kullandı. Eşi Mercan Çatak da ürünü beğendiğini ve çevresine önerdiğini dile getirdi.