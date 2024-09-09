İzmir'in 102. Yaş Günü Coşkuyla Kutlanıyor

İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü, coşkulu bir yürüyüş ve saygı duruşuyla kutlandı. Basmane’den başlayan 150 metrelik Atatürk silüetli bayraklı yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla sona erdi. Binlerce İzmirli, siyasi parti temsilcileri, askerî erkan ve sivil toplum kuruluşları bu anlamlı etkinlikte buluştu.

Basmane’den Cumhuriyet Meydanı’na

İzmir’in 102. kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri, sabah saatlerinde Basmane’den başlayan ve Cumhuriyet Meydanı’nda son bulan yürüyüşle başladı. 150 metrelik dev Atatürk silüetli bayrak, coşkuyla taşındı. Etkinliğe CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, yerel belediye başkanları ve siyasi parti üyeleri de katılarak kente birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Cumhuriyet Meydanı’nda binlerce İzmirli buluştu

Yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı’nda buluşan binlerce İzmirli, çelenk sunma törenine tanıklık etti. Etkinliğe askerî erkan, gaziler, dernek ve sendika temsilcileri ile vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Meydan, İzmir’in kurtuluşunun 102. yılını coşkuyla kutlamak isteyenlerle dolup taştı.

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, Atatürk Anıtı’na çelenklerini sunarak saygı duruşunda bulundu. Meydanda toplanan binlerce İzmirli, Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle meydanı adeta kırmızı-beyaza boyadı. Tören sırasında İzmir Marşı ve kahramanlık türküleriyle coşku doruğa ulaştı.