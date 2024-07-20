İzmir'in Alevlerle Imtihanı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile işbirliği içinde yangınları kontrol altına almak için çaba harcıyor. 365 personel, vardiyalı sistemle aktif olarak yangınlara müdahale ediyor. Son olarak Gaziemir Sarnıç bölgesi ve Buca Kaynaklar’da başlayan ve yoğun bir mücadelenin ardından kontrol altına alınan yangınların tekrarlanmaması için ekipler nöbette kalmaya devam ediyor.

"Her an yangın çıkabilir"

İtfaiye eri Ömer Yakışan, Sarnıç bölgesinde yangın sonrası soğutma çalışmaları yaptıklarını belirterek, "Alevlerin kontrol altına alındığı yerlerde soğutma çalışması yapıyoruz. Ancak zaman zaman yeniden alevlenmeler oluyor. Bu nedenle bölgede nöbetleşe bekliyoruz. Her an yangın çıkabilir, biz de bunun için buradayız" dedi.

"Gözümüz kulağımız ormanlık alanlarda"

İzmir İtfaiyesi Kırıklar Grubu Çavuşu Volkan Kömürcü, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların yangın riskini artırdığına dikkat çekerek, "Bu yıl yüksek sıcaklıkların etkisiyle çok sayıda orman yangını yaşandı. Zafer Mahallesi ile Sarnıç bölgesi arasında yangına müdahale ettik. Soğutma çalışmaları sırasında yeniden alevler yükseldi, hemen müdahale ettik ve söndürdük. Ormanlarımızın yanması bizleri derinden yaralıyor. Görevimizi yaparken, elimizden geldiğince ormanlarımızı korumaya çalışıyoruz. Tüm yurttaşlarımızı daha duyarlı olmaya çağırıyorum" diye konuştu.

"Ormanlarımıza sahip çıkalım"

Gaziemir İtfaiye Grubu'ndan Yusuf Demirtaş, ekibin sahada vardiyalı olarak çalışmalara katıldığını vurgulayarak, "Alevleri kontrol altına aldıktan sonra soğutma çalışmalarını sürdürüyoruz. Bu manzara bizleri çok üzüyor. Yangınlar, hem şehrimizin hem de ülkemizin milli servetini yok ediyor. Bu yüzden tüm yurttaşlarımızın hassas olmasını, ormanlara girilmemesini ve en ufak dumanda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasını istiyoruz. Yangınlar sıcakların etkisiyle çok hızlı büyüyor. Tüm risklere karşı görevimizin başındayız ve ormanlarımızı korumak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.