İşte, sıralamada yer alan 11 lise;

11. Gaziemir Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi

10. Güzelbahçe 60. Yıl Anadolu Lisesi

9. Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi

8.Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi

7.Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi

6.Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi (Eşit Sıralama)

5. Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi

4.İzmir Kız Lisesi

3.İzmir Atatürk Lisesi

2.Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi

1.İzmir Fen Lisesi

İzmir Fen Lisesi, taban puanları sıralamasında birinci sırada yer alarak listenin zirvesine oturdu. Bu sıralama, öğrencilerin gelecek eğitim planlamalarında önemli bir referans noktası oluşturuyor. Her bir lisenin kendine özgü eğitim felsefesi ve başarıları, velilerin ve öğrencilerin tercih süreçlerinde dikkate aldığı kriterler arasında yer alıyor.