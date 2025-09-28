İzmirli milli sporcu, kadınlar 400 metre T20 finalinde 54.51’lik derecesiyle dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Henüz 20 yaşında olan Önder, bu başarısıyla hem İzmir’in hem de Türkiye’nin gururu oldu.

Paris 2024’te tarihi başarı

Aysel Önder, geçtiğimiz yıl düzenlenen Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda 400 metre kadınlar T20 kategorisinde yarı final serisinde 54.96’lık derecesiyle hem dünya hem paralimpik rekoru kırmıştı. Ancak finalde kıl payı farkla geçilerek gümüş madalya kazanmış ve bu başarıya ulaşan ilk özel sporcu olarak tarihe geçmişti.

Rekorlarla gelen şampiyonluk

Hindistan’daki Dünya Şampiyonası’nda performansını daha da ileriye taşıyan Önder, 54.51 saniyelik rekor derecesiyle hem şampiyonluk ipini göğüsledi hem de dünya para atletizm tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Türkiye’ye gurur yaşattı

Türkiye Milli Takımı kafilesi, Aysel Önder’in başarısını büyük coşkuyla kutlarken, genç atletin elde ettiği altın madalya sosyal medyada da gündem oldu.

📍 Aysel Önder’in hedefi ise 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları’nda altın madalya kazanmak.