Haber Ekspres Gazetesi'nden Burcu Yanar'ın özel haberine göre, İzmir’in tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın kalbinde yer alan Havra Sokağı’ndaki balıkçılar, 1 Eylül’de başlayacak yeni balık sezonu öncesi büyük bir heyecan yaşıyor. Balıkçılar, sezonun açılmasıyla birlikte taze balıkların satışına başlayacaklarını belirtirken, Tarım İl Müdürlüğü'nün düzenli denetimleri sayesinde kalite ve güvenlik standartlarının yüksek olduğunu vurguluyor. Yerel balıkçılar, balıkların hem fiyat avantajı hem de sağlıklı seçenekler sunduğunu belirterek, İzmir halkını taze deniz ürünleri ile buluşturmayı hedefliyor.

Yedikardeş: Herkese bereket getirsin

Balıkçı esnafı İzzettin Yedikardeş, “Yasak kalkınca yine her zaman olduğu gibi taze ürünlerle hizmet vermeye devam edeceğiz. Ufak balıklar 80-100 lira arası, çipura ve levrek gibi balıklar ise 200-250 lira arasında satışa sunulur. 1 Eylül hepimize bereket getirsin” diye belirtti.

Bekiroğlu: Ucuz ve sağlıklı

Bir diğer balıkçı esnafı Cebrail Bekiroğlu ise en uygun fiyatlı beyaz etin balık olduğunu vurgulayarak, “Balık Ege kültürünün vazgeçilmez bir gıdası. Fiyat olarak da tavuk ve kırmızı ete nazaran oldukça ucuz ve daha sağlıklı. Hastada 1- 2 kez mutlaka tüketilmeli” dedi.

Balık yasağının kalkmasına az bir süre kala oldukça heyecanlı olduklarını belirten Bekiroğlu, “Bereketli bir sezon olacağını düşünüyoruz. Özellikle palamut yönünden bolluk olacağı söyleniyor. Vatandaşlar da bol bol balık tüketmiş olur. Fiyatlarımız zaten taban fiyattır. Asgari ücretin 5 bin 500 olduğu zamanda bile hamsi ve sardalyayı 50 liraya satıyorduk. Şimdi asgari ücret daha yüksek ama balık fiyatları sadece bir kat yükseldi” ifadelerine yer verdi.

Elgün: Balık her şeyden ucuz

Çocukluğundan beri balıkçılık yapan esnaf Aykut Elgün ise “Balık şuanda her şeyden ucuz. Etten ucuz, peynirden ucuz, tavuktan ucuz. İzmir’in bir balık kültürü var. Bu sebeple de oldukça tüketiliyor. Denetimler sıklıkla yapılıyor. Bir sorun olduğu takdirde 1 kilo balığa 45 bin lira ceza kesiliyor. 1 Eylül’den sonra sezon açılıyor. Hayat çok pahalı ama balık ucuz. Herkes gelsin balık alsın” sözlerine yer verdi.