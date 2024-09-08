102 yıl önce, İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşu, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin dönüm noktalarından biri olarak tarihe geçti. 9 Eylül, sadece bir kurtuluş günü değil, aynı zamanda Türkiye’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasının simgesi olarak kabul ediliyor. Bugün, İzmir’in elde ettiği birikim ve kazanımlar, Türk milletinin bağımsızlık özlemine duyduğu bağlılığın bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Kurtuluşun sembolü: İzmir

İzmir’in 9 Eylül 1922’deki kurtuluşu, Türk milletinin topyekûn uyanışının ve bağımsızlık mücadelesinin en önemli anlarından biriydi. Bu tarih, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ordular ilk hedefiniz Akdenizdir. İleri!” emri doğrultusunda Türk ordusunun gösterdiği destansı mücadelenin ve elde edilen zaferin sembolüdür. Bu zafer, Türk askerinin özgürlük ve kurtuluş özleminin de simgesidir.

Ekonomik kalkınmanın kilit taşı: İzmir

Bugün İzmir, yalnızca tarihî bir başarıyı değil, aynı zamanda Türkiye’nin ekonomik kalkınmasında kilit rol oynayan bir şehir olarak öne çıkıyor. İzmir’in 102 yıllık birikimi, Türkiye’nin 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşması için sağlam bir temel oluşturuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, İzmir’in ekonomik potansiyeli, ülkenin ekonomik yeniden şahlanışında büyük bir itici güç olacaktır.

AK Parti’nin İzmir’e olan bağlılığı

AK Parti, son 22 yılda İzmir’in yanı sıra tüm Türkiye için yorulmadan çalıştı ve bu çalışmalara devam edecektir. İzmir’in elde ettiği başarıların, Milli Mücadele kahramanlarının emanetini daha da ileriye taşımak, ülkenin kazanımlarını artırmak için bir namus borcu olarak görüldüğü vurgulanmıştır. Bu bağlamda, İzmir’in kalkınma sürecindeki rolü daha da önem kazanıyor.

Tarihi kahramanları anma ve geleceğe bakış

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve 102 yıl önceki destanın kahramanları, büyük bir rahmet ve minnetle anılmaktadır. İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümünde, bu tarihî başarıyı kutlamak, Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin değerini bir kez daha hatırlatmaktadır.