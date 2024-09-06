İzmir’in kurtuluşunun 102. yıl dönümü, 9 Eylül sabahı saat 09.00’da Basmane Karakolu önünden başlayacak Zafer Yürüyüşü ile start alacak. İzmirliler, Anafartalar Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı boyunca tarihi bir yürüyüşe katılacak. Etkinlikler gün boyu devam edecek ve akşam saatlerinde düzenlenecek Fener Alayı ile doruğa ulaşacak. Fener alayında 350 metrelik Türk bayrağı taşınacak. Günün finalinde ise sevilen sanatçı Haluk Levent, Kültürpark Çim Alanı'nda vereceği konserle İzmirlilere unutulmaz bir gece yaşatacak.

İzmir’in 9 Eylül coşkusu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 9 Eylül'ün Türkiye’nin talihinin değiştiği tarih olduğunu vurguladı. Tugay, “102. yılında, İzmir’in kurtuluşunu ve Cumhuriyet’in kuruluşuna giden yolu bir kez daha coşkuyla kutlayacağız. Tüm İzmirlileri bayraklarıyla bu büyük günü birlikte kutlamaya davet ediyorum” dedi.

Kutlamalar Fener Alayı ve Haluk Levent konseri ile taçlanacak

Saat 20.15’te Cumhuriyet Meydanı’nda başlayacak Fener Alayı, Kültürpark Lozan Kapısı'na kadar devam edecek. 350 metrelik dev Türk bayrağı ile yürüyüşe katılacak İzmirlilere, İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşlik edecek. Gecenin sonunda ise Haluk Levent’in sahne alacağı konser, İzmir’in kurtuluşunu kutlamak için toplanan kalabalığa müzik dolu bir akşam sunacak.

İzmir’in Kurtuluş Bayramı Sergisi

Vasıf Çınar Meydanı'nda açılacak "İzmir’in Kurtuluş Bayramı" sergisi, 9 Eylül’ün Cumhuriyet’in ilk yıllarında nasıl kutlandığını, dönemin gazeteleri ve fotoğraflarıyla ziyaretçilere sunacak.