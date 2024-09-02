İzmir ve çevresindeki otomobil tutkunlarına 2009 yılından bu yana yüksek kaliteli ve yenilikçi hizmet sunan Vosmer Otomotiv, 15. yılını büyük bir başarıyla kutluyor. İzmir’deki 3 farklı lokasyona yayılmış tesisleriyle sektördeki konumunu güçlendiren Vosmer, büyük bir satış başarısına imza attı.

15 yılda 70 bin sıfır araç satışı

Vosmer Otomotiv’in Genel Müdürü Siyon Karmona, şirketin geçmiş yıllardaki performansını değerlendirdi. 2009 yılında 879 yeni araç satışı gerçekleştirdiklerini belirten Karmona, 2023 yılında bu rakamı 8 bin 44’e çıkararak yaklaşık 9 katlık bir artış sağladıklarını ifade etti. Ayrıca, geçen yıl bin adetten fazla ikinci el araç satışı yapıldığını ve toplamda 70 binden fazla sıfır kilometre aracın satıldığını vurguladı.

Pazar payında kayda değer artış

2009 yılında pazar paylarının 1.79 civarında olduğunu belirten Karmona, 2023 yılında pazar paylarını yaklaşık 4.8’e yükselttiklerini ve İzmir’deki otomobil satışlarından aldıkları payın yüzde 11-12 seviyelerinde olduğunu aktardı. Yılın ilk 7 ayında 5 binin üzerinde sıfır ve ikinci el araç satışı gerçekleştirildiğini ve 35 bin adet servis iş emri açıldığını ekledi.

Hedefler ve ödüller

Yıl sonu hedefleri arasında ikinci yarıda toplamda 8 bin adedin üzerinde sıfır kilometre ve bin adedin üzerinde ikinci el araç satışı gerçekleştirmek olduğunu belirten Karmona, servis tarafında ise 62 bin servis iş emri açmayı planladıklarını söyledi. Ayrıca, Skoda Bornova şubesinin Yüce Auto tarafından Türkiye’nin 2023 yılındaki en başarılı bayisi seçilmesinin kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu dile getirdi.

Vosmer Otomotiv, hem satış hem de servis alanlarında elde ettiği bu başarılı sonuçlarla, İzmir otomotiv sektöründe adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.